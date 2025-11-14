СМИ назвали основных претендентов на должность министра энергетики: это два нардепа

На фоне масштабного коррупционного скандала в Энергоатоме министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. Сейчас основными претендентами на должность являются народные депутаты Андрей Герус и Андрей Жупанин.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Кто может возглавить Минэнерго?

Собеседники издания отметили, что основными кандидатами на пост министра энергетики на сегодня являются народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Герус и Андрей Жупанин.

В то же время сообщается, что Сергей Корецкий больше не рассматривается как основной кандидат, ведь он не хочет переходить из НАК "Нафтогаз Украины" в систему исполнительной власти.

Сама Светлана Гринчук ранее написала заявление об отставке с поста министра энергетики из-за коррупционного скандала. Она отметила, что никогда не нарушала закон, а сейчас сознательно покидает пост.

14 ноября в 14:00 комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрит представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении руководительницы Минэнерго. Ожидается, что комитет предоставит свое заключение перед голосованием в сессионном зале.

Коррупционный скандал в энергетике: кратко