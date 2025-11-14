ЗМІ назвали основних претендентів на посаду міністра енергетики: це два нардепи

На тлі масштабного корупційного скандалу в "Енергоатомі" міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку. Наразі основними претендентами на посаду є народні депутати Андрій Герус і Андрій Жупанін.

Хто може очолити Міненерго?

Співрозмовники видання зазначили, що основними кандидатами на пост міністра енергетики станом на сьогодні є народні депутати від "Слуги народу" Андрій Герус та Андрій Жупанін.

Водночас повідомляється, що Сергій Корецький більше не розглядається як основний кандидат, адже він не хоче переходити з НАК "Нафтогаз України" у систему виконавчої влади.

Сама Світлана Гринчук раніше написала заяву про відставку з поста міністра енергетики через корупційний скандал. Вона зазначила, що ніколи не порушувала закон, а зараз свідомо залишає пост.

14 листопада о 14:00 комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розгляне подання прем'єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення очільниці Міненерго. Очікується, що комітет надасть свій висновок перед голосуванням у сесійній залі.

Корупційний скандал в енергетиці: коротко