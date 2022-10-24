Оккупанты забрали детей из Херсонщины в крымский лагерь: теперь их не могут разыскать
В Херсонской области родители не могут разыскать детей, которых оккупанты забрали в лагерь в оккупированный Крым. Когда родители решили забрать детей из лагеря, оказалось, что их там нет.
О жуткой ситуации стало известно в херсонских социальных сетях, пишет 24 канал. Родители жалуются, что дети, уехавшие в лагерь, уже давно должны были быть дома.
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За детьми приехали в лагерь, но их там нет
При этом родители не располагают информацией о своих детях. Сначала оккупанты вроде бы разрешили забрать детей из лагеря. В частности, оккупанты уверяли, что с детьми все хорошо и их решили оставить в лагере, пока не откроют въезд.
За детьми приехали в оккупированный Крым, но их там не оказалось. Оккупанты отказываются говорить, где находятся дети из Херсона. В соцсетях пишут, что в лагере за детьми отправили в Ялту к "высшему руководству", однако там тоже "развели руками".
Так называемое "руководство" сказало ждать, после чего не выходит на связь больше недели.
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Оккупанты объявили эвакуацию на Херсонщине
- На фоне контрнаступления ВСУ оккупанты объявили "эвакуацию" на захваченной территории Херсонской области. Гауляйтеры требуют, чтобы все мирные жители немедленно покинули Херсон. Какие причины принудительной "эвакуации" – точно неизвестно.
- Председатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что существует несколько причин, почему оккупанты настолько сконцентрировались на вывозе украинцев из Херсона.
- По его мнению, прежде всего оккупанты пытаются скрыть вывоз определенных собственных подразделений с правобережья Херсонщины. С другой стороны, всех депортированных украинцев, вероятнее всего, будут расселять в депрессивных регионах России.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что враг пытается повторить в Херсонской области крымский сценарий. В частности, вывезти украинцев и заселить оккупированную территорию россиянами.
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