Окупанти забрали дітей з Херсонщини у кримський табір: тепер їх не можуть розшукати

На Херсонщині батьки не можуть розшукати дітей, яких окупанти забрали в табір в окупований Крим. Коли батьки вирішили забрати дітей з табору, виявилося, що їх там немає.

Про моторошну ситуацію стало відомо у херсонських соціальних мережах, пише 24 канал. Батьки скаржаться, що діти, які поїхали в табір, вже давно мали бути вдома.

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За дітьми приїхали в табір, але їх там немає

При цьому батьки не мають інформацію щодо своїх дітей. Спершу окупанти начебто дозволили забрати дітей з табору. Зокрема, окупанти запевняли, що з дітьми все добре і їх вирішили залишити в таборі, поки не відкриють в'їзд.

За дітьми приїхали в окупований Крим, але їх там не виявилося. Окупанти відмовляються сказати, де перебувають діти з Херсонщини. У соцмережах пишуть, що в таборі за дітьми відправили в Ялту до "вищого керівництва", однак там теж "розвели руками".

Так зване "керівництво" сказало чекати, після чого не виходить на зв'язок понад тиждень.

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Окупанти оголосили евакуацію на Херсонщині

На тлі контрнаступу ЗСУ окупанти оголосили "евакуацію" на захопленій території Херсонської області. Гауляйтери вимагають, щоб всі мирні жителі негайно покинули Херсон. Які причини примусової "евакуації" – точно не відомо.

Голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що існує кілька причин, чому окупанти настільки сконцентрувалися на вивезенні українців з Херсонщини.

На його думку, насамперед окупанти намагаються приховати вивезення певних власних підрозділів з правобережжя Херсонщини. З іншого боку, усіх депортованих українців, найімовірніше, розселятимуть в депресивних регіонах Росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що ворог намагається повторити на Херсонщині кримський сценарій. Зокрема, вивезти українців та заселити окуповану територію росіянами.

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