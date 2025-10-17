Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ушел из политики. Но иногда она его догоняет. И приходится защищаться.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр МИД Дмитрий Кулеба. Недавно он заявил, что находился в течение 20 лет в браке с дипломатией. Но впоследствии удалось полюбовно разойтись. И все же политика полностью не отпускает.

К теме "Путин принял решение": интервью с Кулебой о сценариях завершения войны и угрозе для Европы

Вернется ли Кулеба в политику?

Как отметил Кулеба, в краткосрочной перспективе Кулеба может вернуться в политику. Но это только с целью самозащиты и самообороны. В последнее время некоторые люди почему-то остаются неравнодушными к Кулебе. И сразу возникают странные истории "о побеге" и так далее.

Идут разные истории, что я "сбежал"; что я – "запрещен"; что меня лишили возможности выезжать за границу. Я понимаю, такая ситуация, война, но это решение направлено против конкретных людей. Значит сегодня можно запретить людям с определенной фамилией что-то делать. А завтра – тем, кто носит очки. Это – неправильный подход,

– рассказал Кулеба.

Впрочем, если услуги, знания и его опыт будут нужны украинскому обществу, то в долгосрочной перспективе он готов вернуться в политику.

В долгосрочной перспективе, если мои услуги, знания и опыт будут полезны украинскому обществу, а у народа будет запрос на то, чтобы я сделал свой вклад, – я бы с удовольствием его сделал. Поэтому короткий ответ – сейчас не хочу, а в перспективе готов,

– сказал Кулеба.

Что это за история о "побеге" Кулебы?