3 сентября, поздно вечером украинские чиновники из Кабмина Дениса Шмыгаля начали неожиданный флешмоб и стали писать заявления на отставку. Последним, шестым министром по счету к нему уже утром следующего дня присоединился действующий глава МИД Дмитрий Кулеба.

5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД, которую он занимал 4 года. За увольнение Кулебы проголосовали 240 народных депутатов.

24 Канал рассказывает биографию дипломата, который за время полномасштабной войны с Россией стал одним из символов украинского сопротивления и без преувеличения – одним из самых известных дипломатов современности.

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Рос в семье дипломата и сознательный выбор профессии: биография Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. Его отец – известный украинский дипломат, который фактически стоял у истоков украинского МИД времен Независимости. За время своей длительной карьеры Иван Дмитриевич Кулеба был одним из кураторов направления работы с международными организациями в МИД, заместителем Постоянного Представителя Украины при международных организациях в Вене, послом в Египте, Чехии, Казахстане и Армении.

Кулеба-старший работал до осени 2021 года, когда его сын уже возглавил МИД и стал сейчас самым молодым министром иностранных дел в истории Украины.



Дмитрий Кулеба с отцом / Фото Gordon.ua

Жизнь дипломатов непростая – это постоянные переезды, непростая адаптация к новым реалиям. Это сложно для самих дипломатов, а также большой стресс для членов их семей, которые обычно уезжают в длительные международные командировки вместе. Поэтому Дмитрий с детства знал о работе дипломата не понаслышке.

Выбор учиться в самом престижном на то время вузе Украины – Киевском институте международных отношений был сознательным. В него Кулеба поступил в 1998-м и завершил за 5 лет с отличием, получив степень магистра международного права.



Дмитрий Кулеба в 2010-х годах

Далее было обучение в аспирантуре КИМО и быстрое получение звания кандидата наук уже в 2005 году. Темой диссертации стала "Реализация международной правосубъектности Украины путем участия в деятельности международных организаций" – направление, с которого начинал его отец в МИД еще в начале 1990-х, и которым придется заниматься его сыну уже в качестве карьерного дипломата.

Карьера в МИД: от самых низов до высоких должностей

Параллельно с учебой в аспирантуре Кулеба-младший также работает в МИД. Начинал дипломат с самых низких должностей – от позиции атташе Службы главного юридического советника, через два года он уже третий секретарь управления юридического обеспечения.

А летом 2005 года молодой дипломат получает первую заграничную командировку, сразу на очень престижное для дипломатов место – в Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В одной из столиц мировой дипломатии Дмитрий Кулеба получил возможность подтвердить научные выводы собственной диссертации. Также в Вене Кулеба впервые стал отцом и поднялся по выслуге лет до второго секретаря.

В 2009-м Кулеба возвращается в Киев и через год становится первым секретарем и возглавляет отдел департамента секретариата МИД. В 2012 году его назначают советником по гуманитарным вопросам вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко (выходца из МИД), а в 2013 году Кулеба возглавляет Фонд культурной дипломатии UART.

Эта работа была некой внутренней эмиграцией, поскольку позволяла сосредоточиться на культурной политике и быть полезным государству даже в условиях, когда так называемый "донецкий клан" ведет откровенно антиукраинскую внешнюю политику и разрушает все, что Кулеба и его коллеги делали годами.

Поэтому проекты Кулебы в "Мистецьком арсенале" стали некой сублимацией. К тому же работать выпало вместе с женой Евгенией.



Дмитрий Кулеба с женой Евгенией / Фото с фейсбук-страницы дипломата

Возвращение в МИД и работа послом

Ситуация изменилась и молодой профессионал снова стал востребованным, как говорят, по специальности. В 2014 году после победы Революции Достоинства и начала российской агрессии Дмитрий Кулеба возвращается в МИД. По протекции тогдашнего министра Павла Климкина он получит важную должность Посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.

В 2016 году Кулеба назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы и становится одним из ключевых лиц украинской дипломатии в мире.

Напомним, то были времена, когда большинство государств Запада не желали отказываться от сотрудничества с Россией несмотря на ее агрессию против Украины, сбивания малайзийского самолета MH17 и другие военные преступления.



Перед Кулебой стояла задача раскрыть Европе глаза и привлечь внимание к российской агрессии, защите прав человека в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе, а самое главное – наказать агрессора.

Кулеба в ПАСЕ показал себя эффективным и системным политиком. Вместо партизанской клоунады имени депутатов Борислава Березы и Алексея Гончаренко он принес в работу украинской делегации серьезность.

Интервью Посла Дмитрия Кулебы 24 Каналу – смотрите видео:

Впрочем, даже этого не хватило для победы над мощным российским лобби – государство-агрессор вернулось в ПАСЕ и снова получило право голоса. Это стало одной из причин отзыва Кулебы из Страсбурга тогдашним министром Павлом Климкиным. Но фиаско Кулебы в итоге превратилось в новую возможность. В 2019 году начинается новая страница в биографии дипломата.

Знакомство с Зеленским и работа в правительстве Гончарука

Кулеба после написания серии постов на фейсбуке о новых возможностях новой власти и народной любви к ней привлек внимание новой сенсационной политической силы, которая благодаря харизме Владимира Зеленского и уникальной усталости от предыдущего президента, стала властью. По слухам, благодарить Кулеба должен Анну Новосад (будущего министра образования), именно она первой увидела посты дипломата.

В итоге кандидатуру молодого профессионала без шлейфа скандалов и коррупционных схем рассмотрели и одобрили. Так Кулеба вошел в состав правительства Алексея Гончарука как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и принялся демонстрировать свою профессиональную квалификацию в турборежиме.



Дмитрий Кулеба в правительстве Гончарука / Фото LB

Позиция "министра без портфеля" предоставила уникальную возможность – во все вмешиваться и фактически ничем не рисковать.

Довоенное интервью Дмитрия Кулебы 24 Каналу из его кабинета в МИД в первые дни после назначения – смотрите видео:

Работой и результатами были довольны все, поэтому, когда стало понятно, что Гончарук совсем не соответствует своей должности и Кабмин надо разгонять, Кулеба стал одним из немногих министров, которых решили оставить работать и дальше.

Но уже в новом качестве. Вместе с Гончаруком 4 марта 2020 года полетела и голова министра Вадима Пристайко. Замену ему долго искать не пришлось – новым главой МИД стал именно Дмитрий Кулеба.

Лидер украинской дипломатии в самое тяжелое время в истории независимой Украины

В новой для себя роли Кулеба фактически создал дипломатический тандем с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который тогда еще только выходил из тени, но уже демонстрировал свою силу.

Любители конспирологии в этом месте должны обязательно вспомнить, что первой заграничной командировкой Кулебы-старшего (еще в советские времена) был Афганистан, где Иван Дмитриевич познакомился с начальником отдела кадров торгового представительства СССР Борисом Ермаком. Правда, дальше конспирология дает сбой, потому что Андрей Ермак получил диплом КИМО в 1995-м, а Кулеба-младший с ним разминулся на 3 года.

Кулеба на эту роль согласился и свои обязанности официального руководителя украинской дипломатии выполнял хорошо и эффективно. Он не вылезал из зарубежных вояжей и делал все, чтобы Украину услышали и ускорили вступление в ЕС и НАТО. К сожалению, результат зависел не только от украинской дипломатии.

Так же никакая дипломатия не могла остановить российскую агрессию. Поэтому на встрече в Белом Доме 23 февраля 2022 года – за сутки до начала полномасштабной войны – президент Байден будто прощался не только с Дмитрием Кулебой, но и со всей независимой Украиной.



Кулеба и Байден / Фото МИД Украины

Но произошло чудо – Украина устояла и в этом большая заслуга руководителя украинских дипломатов. Дмитрий Кулеба и весь МИД сумели найти правильную тональность и наконец-то раскрыть миру глаза на то, что делает Россия в Украине.

За время полномасштабной войны министр изменился – стал более жестким и менее тактичным, однако более настойчивым и еще более эффективным. Украинскую дипломатию критики называли дерзкой, а самого Кулебу обвиняли в том, что он постоянно "перегибает палку", не подбирает слов и вообще ведет себя не дипломатично. Он действительно не боялся называть вещи своими именами и поэтому нажил себе немало врагов по всему миру, однако благодаря этому Украину наконец услышали.

Всем критикам министр отвечал результатами своей работы, а они действительно впечатляют.

За время, что Дмитрий Кулеба возглавлял МИД, Украина стала кандидатом в члены ЕС, приблизилась к вступлению в НАТО, открыла новые направления дипломатии, о которых еще 5 лет назад и не мечтала.

Украина фактически по-новому открыла для себя Африку и Латинскую Америку, активно работает в Юго-Восточной Азии.

Все это стало возможным благодаря энергичности и настойчивости Дмитрия Кулебы, а еще – отсутствия страха. Да, это именно он ел жареную кукурузу на стихийном базаре в Малави и проводил экскурсии для своих иностранных коллег под обстрелами на Донбассе и в других горячих точках, он не жалел себя и работал в графике 24/7, несмотря на болезни и сломанную ногу.

Это он проводил встречу за встречей, находя нужные слова, чтобы нам наконец дали танки, самолеты, деньги, разрешения и ракеты, а потом, когда его уже не видели, жадно курил сигарету за сигаретой, будто восстанавливая собственный ресурс. Один из таких моментов попал на видео и стал мемом.

Рождение легендарного мема: смотрите видео

Стоит вспомнить, что недавние высказывания министра Кулебы относительно "акции Висла" вызвали громкий скандал в Польше, в частности, из-за упоминания "украинских территорий".

В МИД объяснили, что несколько неосторожные слова Кулебы касались исторических мест компактного проживания украинцев, но это не остановило возмущение польской стороны. Польские политики, в том числе и действующий глава правительства Дональд Туск, заявили, что интеграция Украины в ЕС возможна только при условии соблюдения определенных исторических и политических стандартов.

Подробнее об этом здесь Операция "Висла" и Волынская трагедия: почему в Польше разразился скандал из-за слов Кулебы

По слухам и информации в СМИ, в частности источников РБК-Украина, Кулебе могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за рубежом.



Тем временем Bloomberg пишет, что Кулеба в свои 43 года стал заметным коллегой госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО. Издание со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с вопросами кадровых перестановок, предполагает, что теперь он может сосредоточиться на укреплении отношений Украины с Альянсом, поскольку Киев стремится к членству в НАТО.

Личная жизнь Кулебы и семья

За успехи на работе Кулеба заплатил разрушением брака, который считался идеальным.

С женой – Евгенией Кулебой, которую даже незнакомые называют Женей, Дмитрий Иванович познакомился еще во время учебы в КИМО. Ради мужа Евгения поставила на паузу собственную карьеру дипломата и поехала с ним в командировку в Вену. Там в 2006 году родился сын Егор. Дочь, по имени Любовь, появилась на свет в 2011-м. Евгения долгое время была надежным тылом для мужа, но в 2022 году стало известно, что пара развелась.



Дмитрий Кулеба с экс-супругой Евгенией и детьми / Фото из соцсетей дипломата

Сейчас у обоих есть новые избранники, возможно, после отставки Дмитрий Кулеба сможет уделять своей новой второй половинке больше времени, а с безумным графиком министра иностранных дел Украины будет разбираться его вероятный преемник – Андрей Сибига, у которого было несколько месяцев после ротации из Офиса Президента на позицию заместителя Кулебы, чтобы адаптироваться.