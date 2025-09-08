В пресс-службе прокомментировали материал итальянских СМИ, заметив, что информация была изложена неточно, передает 24 Канал.

Что известно о выезде Дмитрия Кулебы за границу?

Пресс-служба Дмитрия Кулебы опровергла информацию итальянских изданий о том, что экс-министр иностранных дел Украины якобы покинул страну, чтобы избежать запрета на выезд для бывших дипломатов.



По информации итальянских медиа, Дмитрий Кулеба якобы сказал, что не ожидал, что ему придется "бежать из Украины, как вору". Экс-министр, по данным издания, считает, что его хотят наказать за критику, а в Украине сохраняется советский подход, когда критику воспринимают как враждебность к государству.

Кулеба якобы заявил, что указ о запрете выезда направлен против него и нескольких других, и если бы он остался, то стал бы "мишенью".

Обратите внимание! В пресс-службе сообщили, что на самом деле Кулеба отправился в запланированную командировку через Польшу для участия в международном форуме World Knowledge Forum - 2025 в Сеуле.

Там он выступит с речью об уроках войны в Украине и присоединится к дискуссии о перевооружении Европы. После этого он посетит конференцию в Польше.

Возвращение в Украину запланировано на 20 сентября, а уже на следующий день Кулеба выступит на мероприятии "Кураж" в Киеве.

Как указано в сообщении пресс-службы, хотя 3 сентября правительство и приняло постановление об ограничении выезда для экс-дипломатов с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, Кулеба покинул страну до его обнародования.

К слову, речь идет о постановление Кабинета Министров Украины 1089 от 3 сентября, которым внесены изменения в пункт о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.

Что известно о деятельности Кулебы?