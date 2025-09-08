В пресс-службе прокомментировали материал итальянских СМИ, заметив, что информация была изложена неточно, передает 24 Канал.
Что известно о выезде Дмитрия Кулебы за границу?
Пресс-служба Дмитрия Кулебы опровергла информацию итальянских изданий о том, что экс-министр иностранных дел Украины якобы покинул страну, чтобы избежать запрета на выезд для бывших дипломатов.
Материал издания Corri della Serra, в котором говорится о якобы бегстве Кулебы
По информации итальянских медиа, Дмитрий Кулеба якобы сказал, что не ожидал, что ему придется "бежать из Украины, как вору". Экс-министр, по данным издания, считает, что его хотят наказать за критику, а в Украине сохраняется советский подход, когда критику воспринимают как враждебность к государству.
Кулеба якобы заявил, что указ о запрете выезда направлен против него и нескольких других, и если бы он остался, то стал бы "мишенью".
Обратите внимание! В пресс-службе сообщили, что на самом деле Кулеба отправился в запланированную командировку через Польшу для участия в международном форуме World Knowledge Forum - 2025 в Сеуле.
Там он выступит с речью об уроках войны в Украине и присоединится к дискуссии о перевооружении Европы. После этого он посетит конференцию в Польше.
Возвращение в Украину запланировано на 20 сентября, а уже на следующий день Кулеба выступит на мероприятии "Кураж" в Киеве.
Как указано в сообщении пресс-службы, хотя 3 сентября правительство и приняло постановление об ограничении выезда для экс-дипломатов с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, Кулеба покинул страну до его обнародования.
К слову, речь идет о постановление Кабинета Министров Украины 1089 от 3 сентября, которым внесены изменения в пункт о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.
Что известно о деятельности Кулебы?
- Дмитрий Кулеба с 2003 года работал в МИД Украины. В 2019 году стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2020-м – министром иностранных дел.
- Реформировал экономическую дипломатию, соучредил "Люблинский треугольник" для сотрудничества с Польшей и Литвой.
- Комментируя российскую агрессию, экс-министр решительно отверг идею "обмена территориями" с Россией.
- Он заявил, что Владимир Путин предлагает отдать лишь незначительные участки украинской земли в обмен на то, чтобы Украина отказалась от попыток вернуть большие территории, которые Кремль намерен удерживать под своим контролем.