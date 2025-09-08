У пресслужбі прокоментували матеріал італійських ЗМІ, зауваживши, що інформація була викладена неточно, передає 24 Канал.

Дивіться також Може бути частиною великої стратегії Кремля: у The Telegraph проаналізували удар по Кабміну

Що відомо про виїзд Дмитра Кулеби за кордон?

Пресслужба Дмитра Кулеби спростувала інформацію італійських видань про те, що ексміністр закордонних справ України нібито залишив країну, щоб уникнути заборони на виїзд для колишніх дипломатів.



Матеріал видання Corri della Serra, у якому йдеться про нібито втечу Кулеби

За інформацією італійських медіа, Дмитро Кулеба нібито сказав, що не очікував, що йому доведеться "тікати з України, як злодію". Ексміністр, за даними видання, вважає, що його хочуть покарати за критику, а в Україні зберігається радянський підхід, коли критику сприймають як ворожість до держави.

Кулеба нібито заявив, що указ про заборону виїзду спрямований проти нього та кількох інших, і якби він залишився, то став би "мішенню".

Зверніть увагу! У пресслужбі повідомили, що насправді Кулеба вирушив у заплановане відрядження через Польщу для участі в міжнародному форумі World Knowledge Forum - 2025 у Сеулі.

Там він виступить із промовою про уроки війни в Україні та долучиться до дискусії про переозброєння Європи. Після цього він відвідає конференцію в Польщі.

Повернення до України заплановане на 20 вересня, а вже наступного дня Кулеба виступить на заході "Кураж" у Києві.

Як зазначено в повідомленні пресслужби, хоча 3 вересня уряд і ухвалив постанову про обмеження виїзду для ексдипломатів із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, Кулеба покинув країну до її оприлюднення.

До слова, йдеться про постанову Кабінету Міністрів України 1089 від 3 вересня, якою внесено зміни до пункту про Правила перетинання державного кордону громадянами України.

Що відомо про діяльність Кулеби?