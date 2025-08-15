Кулеба припустив, якого саме "обміну територій" хоче Путін

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.
Якого "обміну територій" хоче Путін?
Колишній міністр закордонних справ України відкидає ідею "обміну територіями" з Росією.
В інтерв'ю Крістіані Аманпур з CNN Дмитро Кулеба відкинув цю ідею, заявивши, що Путін хоче відмовитися від "крихітних шматочків" української території в обмін на те, що Київ не намагатиметься повернути собі "величезні землі", над якими Москва збереже контроль.
Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, повинна відбутися зустріч Трампа та Путіна. Вона відбудеться в місті Анкоридж штату Аляска.
Зазначимо, що на вулицях міста відбувся мітинг на підтримку України та проти прильоту російського диктатора до США, організований громадською організацією Stand Up Alaska.
Протестувальники зібралися з українськими прапорами та плакатами. Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Крім цього, на повну гучність включили український гімн.
На 15 серпня, у день саміту, запланована ще одна акція, але уже іншої організації.