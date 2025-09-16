Россияне имели успех в Купянске и на Запорожье: обзор фронта от ISW
- Российские войска достигли успеха на Купянском, Новопавловском направлених и в восточной части Запорожья.
- Украинские силы освободили Паньковку в Добропольском районе, но российские войска, вероятно, восстановили позиции в Кучеров Яру.
Основные наступательные действия противник сосредотачивает в Донецкой области. Однако и в других регионах он продолжает активные штурмы. Так, врагу удалось продвинуться на Запорожье и Харьковщине.
Институт изучения войны рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 15 сентября. Враг продвинулся на на 3 направлениях, а ВСУ – на одном, передает 24 Канал.
Где продвинулись россияне, а где – ВСУ?
Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолоцированные видео за 14 и 15 сентября свидетельствуют, что враг прошел вперед в центральном Купянске и на юго-запад от Степной Новоселовки (юго-восток от Купянска).
Представитель группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский сообщил, что российские войска не вошли в Купянск, но используют диверсионные группы для проникновения в город. По его словам, эти группы и другие российские силы, накапливающиеся на северных окраинах населенного пункта, маскируются под гражданских.
Оккупанты имели успех и на Новопавловском направлении. Геолоцированные кадры за 15 сентября подтверждают, что захватчики недавно продвинулись на юго-запад от Орехового (на восток от Новопавловки).
Агрессор продвинулся также на востоке Запорожской области. Оккупанты недавно захватили Ольговское (к северо-востоку от Гуляйполя).
Тем временем украинские войска имели успех в Добропольском тактическом районе. Силы обороны освободили Панковку. Российский военный блогер признал потерю села, но заявил, что оно остается "серой зоной".
Также он заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Новоторецкого (юго-восток от Доброполья).
Военный обозреватель Константин Машовец 15 сентября сообщил, оккупанты восстановили ранее утраченные позиции в Кучеров Яру (северо-восток от Доброполья).
Обстановка на фронте / Карты ISW
Как общая ситуация на фронте?
- Украинский полк, действующий на территории Сумщины, сообщил, что Силы обороны оттеснили российские войска с позиций вблизи Новоконстантиновки и Константиновки (оба населенных пункта расположены к северу от Сум).
- Командир украинского взвода беспилотников, который действует на Северском направлении, сообщил, что небольшие российские группы пытаются проникнуть в Северск, но еще не вошли в город.
- 15 сентября стало известно, что группы оккупантов смогли просочиться в поселок Ямполь, однако впоследствии их обнаружили и обезвредили. Российская армия продолжает цинично пренебрегать международными правилами ведения войны, маскируясь под гражданских.