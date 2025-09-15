Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса НГУ "Азов" зачистили от противника населенный пункт Панковка и прилегающие территории, передает 24 Канал.

Смотрите также Российский дрон залетал в Румынию: в ISW объяснили замысел оккупантов

Что известно об освобождении территорий в районе Доброполья?

Отметим, что село Панковка находится в Покровском районе Донецкой области.

Де Панковка на карте

В то же время оккупанты и дальше наращивают группировку войск. Чтобы усилить наступление, российское командование передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

"Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны", – говорится в сообщении.

Что известно о ситуации возле Доброполья?