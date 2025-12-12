В окружении около 200 россиян: в "Хартии" рассказали об освобождении северной части Купянска

В центре Купянска сейчас заблокировано более 200 российских военных. Силы обороны заблокировали логистику, поэтому враг остался без подкрепления, ресурсов и возможности ротации.

Бойцы НГУ "Хартия" рассказывают в эфире "Донбас.Реалии" об освобождении северной части Купянска, пишет 24 Канал.

Какая сейчас ситуация в городе Купянск?

По словам начальника штаба батальона разведки 13-й бригады НГУ "Хартия" "Вовка", сейчас в центре города заблокировано более 200 вражеских военных, а подкрепление к россиянам не поступает уже несколько недель. Из-за перекрытой логистики враг не получает пищу, лекарства и не имеет возможности проводить ротации.

Украинские силы сначала уничтожили логистические пути оккупантов, а затем начали поисково-ударные действия. Благодаря слаженной операции зачищено северную часть Купянска и территории, через которые оккупанты пытались протыкать в город.

По словам "Волка", присутствие гражданских в городе значительно усложняет ситуацию, ведь россияне часто прячутся в домах, где находятся мирные жители. Этот фактор не позволяет украинским бойцам применять огонь по таким позициям.

Мы не раз видели такие случаи, когда противник видит гражданских и забегает вслед за ними в дом, а мы потом не можем по этому дому работать. Это большая проблема. Поэтому рекомендация – эвакуироваться. Это сохранит жизни и сделает нашу работу более эффективной,

– призвал разведчик.

В то же время офицер коммуникаций 116-й механизированной бригады Валерий Киселев сообщил, что захватчики пытались прорваться к заблокированным подразделениям с востока, однако такая попытка оказалась неудачной – за ночь Силы обороны уничтожили 3 – 4 вражеских танка. Также он предположил, что освобождение севера Купянска облегчит оборону на левом берегу.

