В оточенні близько 200 росіян: у "Хартії" розповіли про звільнення північної частини Куп’янська

У центрі Куп'янська наразі заблоковано понад 200 російських військових. Сили оборони заблокували логістику, тож ворог залишився без підкріплення, ресурсів і можливості ротації.

Бійці НГУ "Хартія" розповідають в етері "Донбас.Реалії" про звільнення північної частини Куп'янська, пише 24 Канал.

Яка наразі ситуація в місті Куп'янськ?

За словами начальника штабу батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ "Хартія" "Вовка", наразі в центрі міста заблоковано понад 200 ворожих військових, а підкріплення до росіян не надходить вже декілька тижнів. Через перекриту логістику ворог не отримує їжу, ліки та не має можливості проводити ротації.

Українські сили спочатку знищили логістичні шляхи окупантів, а згодом розпочали пошуково-ударні дії. Завдяки злагодженій операції зачищено північну частину Куп'янська та території, через які окупанти намагались протикати у місто.

За словами "Вовка", присутність цивільних у місті значно ускладнює ситуацію, адже росіяни часто ховаються у будинках, де перебувають мирні жителі. Цей фактор не дозволяє українським бійцям застосовувати вогонь по таких позиціях.

Ми не раз бачили такі випадки, коли противник бачить цивільних і забігає слідом за ними в будинок, а ми потім не можемо по цьому будинку працювати. Це велика проблема. Тому рекомендація – евакуюватися. Це збереже життя та зробить нашу роботу ефективнішою,

– закликав розвідник.

Водночас офіцер комунікацій 116-ї механізованої бригади Валерій Кисельов повідомив, що загарбники намагались прорватись до заблокованих підрозділів зі сходу, однак така спроба виявилась невдалою – за ніч Сили оборони знищили 3 – 4 ворожих танки. Також він припустив, що звільнення півночі Куп'янська полегшить оборону на лівому березі.

