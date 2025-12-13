Россияне попали в ловушку: полковник запаса описал ситуацию возле Купянска
- Украинские силы заблокировали около 200 россиян на правом берегу реки Оскол возле Купянска, где они находятся в оперативном окружении.
- Операцию по ликвидации российского плацдарма координирует генерал Михаил Драпатий, с участием различных видов войск, включая дроны и авиацию.
Украинские военные журналисты опровергли ложь Путина об окружении 15 батальонов ВСУ под Купянском, показав реальную ситуацию на фронте. Зато россияне сами попали в оперативное окружение на правом берегу Оскола.
Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснил 24 Каналу, что генерал Михаил Драпатий координирует ликвидацию российского плацдарма.
Сколько россиян заблокировано под Купянском?
Россияне прижаты к Осколу – небольшой речки, через которую украинские силы дронами, артиллерией и авиацией перебили им логистику между берегами. Возле Купянска заблокировано около двух рот, примерно 200 россиян.
"Их в ближайшее время "выковыряют" из мест залегания. Наши FPV-дроны вычисляют даже тех, кто переодевается в гражданское. В ближайшее время эти две сотни или будут уничтожены, или взяты в плен, или вытеснены через Оскол – холодно, но жить захотят, поплывут", – подчеркнул Свитан.
Для россиян расположение на правом берегу Оскола было худшим из всех их локаций. Они сами залезли в оперативное окружение под политическое задание – чтобы Путин мог заявить о "победе" под Купянском.
Туда перебросили генерала Драпатого, который неплохо отработал, управляя операцией нескольких видов и родов войск. Там работают Нацгвардия, Силы спецопераций, ГУР, Сухопутные войска, штурмовики и Воздушные силы. Сейчас идет уничтожение российского правобережного плацдарма,
– подчеркнул Свитан.
Что еще известно о ситуации в Купянске?
- Владимир Зеленский посетил Купянск, контролируемый украинскими войсками, опровергая российскую пропаганду о якобы его окружении.
- Украинские силы успешно контратаковали в Купянске, освободив несколько районов города и перерезав российские наземные линии снабжения.
- Российские войска немного продвинулись вблизи Константиновки, однако на других направлениях существенного прогресса не достигли.