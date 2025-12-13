Россияне попали в ловушку: полковник запаса описал ситуацию возле Купянска

Украинские военные журналисты опровергли ложь Путина об окружении 15 батальонов ВСУ под Купянском, показав реальную ситуацию на фронте. Зато россияне сами попали в оперативное окружение на правом берегу Оскола.

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, объяснил 24 Каналу, что генерал Михаил Драпатий координирует ликвидацию российского плацдарма.

Сколько россиян заблокировано под Купянском?

Россияне прижаты к Осколу – небольшой речки, через которую украинские силы дронами, артиллерией и авиацией перебили им логистику между берегами. Возле Купянска заблокировано около двух рот, примерно 200 россиян.

"Их в ближайшее время "выковыряют" из мест залегания. Наши FPV-дроны вычисляют даже тех, кто переодевается в гражданское. В ближайшее время эти две сотни или будут уничтожены, или взяты в плен, или вытеснены через Оскол – холодно, но жить захотят, поплывут", – подчеркнул Свитан.

Для россиян расположение на правом берегу Оскола было худшим из всех их локаций. Они сами залезли в оперативное окружение под политическое задание – чтобы Путин мог заявить о "победе" под Купянском.

Туда перебросили генерала Драпатого, который неплохо отработал, управляя операцией нескольких видов и родов войск. Там работают Нацгвардия, Силы спецопераций, ГУР, Сухопутные войска, штурмовики и Воздушные силы. Сейчас идет уничтожение российского правобережного плацдарма,

– подчеркнул Свитан.

