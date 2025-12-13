Росіяни потрапили в пастку: полковник запасу описав ситуацію біля Куп'янська
- Українські сили заблокували близько 200 росіян на правому березі річки Оскіл біля Куп'янська, де вони перебувають в оперативному оточенні.
- Операцію з ліквідації російського плацдарму координує генерал Михайло Драпатий, за участі різних видів військ, включаючи дрони та авіацію.
Українські військові журналісти спростували брехню Путіна про оточення 15 батальйонів ЗСУ під Куп'янськом, показавши реальну ситуацію на фронті. Натомість росіяни самі потрапили в оперативне оточення на правому березі Осколу.
Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснив 24 Каналу, що генерал Михайло Драпатий координує ліквідацію російського плацдарму.
Дивіться також: Куп'янськ оголив брехню Путіна: як ЗСУ загнали росіян в оточення та послабили РФ в очах Трампа
Скільки росіян заблоковано під Куп’янськом?
Росіяни притиснуті до Осколу – невеликої річки, через яку українські сили дронами, артилерією та авіацією перебили їм логістику між берегами. Під Куп'янськом заблоковано близько двох рот, приблизно 200 росіян.
"Їх найближчим часом "виколупають" з місць залягання. Наші FPV-дрони вираховують навіть тих, хто перевдягається у цивільне. Найближчим часом ці дві сотні або будуть знищені, або взяті в полон, або витиснуті через Оскіл – холодно, але жити захочуть, попливуть", – наголосив Світан.
Для росіян розташування на правому березі Осколу було найгіршим з усіх їхніх локацій. Вони самі залізли в оперативне оточення під політичне завдання – щоб Путін міг заявити про "перемогу" під Куп'янськом.
Туди перекинули генерала Драпатого, який непогано відпрацював, керуючи операцією кількох видів і родів військ. Там працюють Нацгвардія, Сили спецоперацій, ГУР, Сухопутні війська, штурмовики та Повітряні сили. Зараз йде знищення російського правобережного плацдарму,
– підкреслив Світан.
Що ще відомо про ситуацію в Куп'янську?
- Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ, контрольований українськими військами, спростовуючи російську пропаганду про нібито його оточення.
- Українські сили успішно контратакували в Куп’янську, звільнивши кілька районів міста та перерізавши російські наземні лінії постачання.
- Російські війська трохи просунулися поблизу Костянтинівки, проте на інших напрямках суттєвого прогресу не досягли.