Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт, пояснив 24 Каналу, що генерал Михайло Драпатий координує ліквідацію російського плацдарму.
Скільки росіян заблоковано під Куп’янськом?
Росіяни притиснуті до Осколу – невеликої річки, через яку українські сили дронами, артилерією та авіацією перебили їм логістику між берегами. Під Куп'янськом заблоковано близько двох рот, приблизно 200 росіян.
"Їх найближчим часом "виколупають" з місць залягання. Наші FPV-дрони вираховують навіть тих, хто перевдягається у цивільне. Найближчим часом ці дві сотні або будуть знищені, або взяті в полон, або витиснуті через Оскіл – холодно, але жити захочуть, попливуть", – наголосив Світан.
Для росіян розташування на правому березі Осколу було найгіршим з усіх їхніх локацій. Вони самі залізли в оперативне оточення під політичне завдання – щоб Путін міг заявити про "перемогу" під Куп'янськом.
Туди перекинули генерала Драпатого, який непогано відпрацював, керуючи операцією кількох видів і родів військ. Там працюють Нацгвардія, Сили спецоперацій, ГУР, Сухопутні війська, штурмовики та Повітряні сили. Зараз йде знищення російського правобережного плацдарму,
– підкреслив Світан.
Що ще відомо про ситуацію в Куп'янську?
- Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ, контрольований українськими військами, спростовуючи російську пропаганду про нібито його оточення.
- Українські сили успішно контратакували в Куп’янську, звільнивши кілька районів міста та перерізавши російські наземні лінії постачання.
- Російські війська трохи просунулися поблизу Костянтинівки, проте на інших напрямках суттєвого прогресу не досягли.