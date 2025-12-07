После общественного возмущения Кузьмука уволили с должности в Силах ТрО

6 декабря украинцев шокировала новость: в армию вернулся бывший министр обороны и депутат от запрещенной Партии регионов Александр Кузьмук. Его заметили, когда он на День ВСУ вручал награды бойцам теробороны.

Как оказалось, генерал, который с 2019 года находился на пенсии, получил должность внештатного советника Командующего Сил ТрО ВСУ 14 октября 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ.

Что известно о Кузьмуке в рядах ВСУ?

6 декабря на официальной странице Сил ТрО в фейсбуке появилось сообщение с фотографиями. В нем говорилось, что "по случаю Дня Вооруженных Сил Украины советник Командующего Сил территориальной обороны ВС Украины генерал армии Александр Кузьмук по поручению генерал-майора Игоря Плахуты вручил военнослужащим Сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки".

Возвращение Кузьмука в армию вызвало широкий резонанс в соцсетях. Поэтому даже комментарии к посту пришлось закрыть.

На фоне общественного возмущения 7 декабря Кузьмука уволили.