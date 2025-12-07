После общественного возмущения Кузьмука уволили с должности в Силах ТрО
- Александр Кузьмук был уволен с должности внештатного советника Командующего Сил ТрО ВСУ после общественного возмущения.
- Кузьмук ранее занимал должность министра обороны
- При его каденции ВСУ подверглись значительным сокращениям.
6 декабря украинцев шокировала новость: в армию вернулся бывший министр обороны и депутат от запрещенной Партии регионов Александр Кузьмук. Его заметили, когда он на День ВСУ вручал награды бойцам теробороны.
Как оказалось, генерал, который с 2019 года находился на пенсии, получил должность внештатного советника Командующего Сил ТрО ВСУ 14 октября 2022 года, передает 24 Канал со ссылкой на Силы территориальной обороны ВСУ.
Что известно о Кузьмуке в рядах ВСУ?
6 декабря на официальной странице Сил ТрО в фейсбуке появилось сообщение с фотографиями. В нем говорилось, что "по случаю Дня Вооруженных Сил Украины советник Командующего Сил территориальной обороны ВС Украины генерал армии Александр Кузьмук по поручению генерал-майора Игоря Плахуты вручил военнослужащим Сил ТрО ведомственные награды и ценные подарки".
Возвращение Кузьмука в армию вызвало широкий резонанс в соцсетях. Поэтому даже комментарии к посту пришлось закрыть.
На фоне общественного возмущения 7 декабря Кузьмука уволили.
- Напомним, что Кузьмук родился в 1954 году. В 1996 – 2001 годах он был министром обороны при Кучме. С 2002 по 2006 год был депутатом, а в 2004 – 2005 годах во второй раз возглавил Минобороны и несколько месяцев был вице-премьером. В 2012 году вернулся в парламент от Партии регионов, а в 2014-м стал внештатным советником президента по вопросам обороны. Он известен голосованием за "диктаторские законы" 16 января.
- Во время его каденций случались скандальные события: в 2001 году под его руководством случайно сбили российский пассажирский самолет, погибли десятки людей. В 2000 году неудачно запущенная с полигона ракета попала в жилой дом в Броварах, погибли три человека.
- За время, когда Кузьмук был министром обороны, ВСУ подверглись сокращениям, а Украина передала России стратегическую авиацию и ракеты. В период с 24 сентября 2004-го по 3 февраля 2005 года из состава ВСУ вывели 248 ПЗРК, 136 танков, 781 БМП/БТР, 96 самолетов – это произошло именно при каденции Кузьмука.
- В 2014 году 16 января он также голосовал за "диктаторские законы".
- Критики отмечают, что Кузьмук ранее не видел угрозы со стороны России, а во время войны даже праздновал день рождения в Монако, хотя сейчас он вручает награды бойцам, которые защищают Украину.