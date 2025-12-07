Після суспільного обурення Кузьмука звільнили з посади у Силах ТрО

6 грудня українців шокувала новина: до війська повернувся колишній міністр оборони та депутат від забороненої Партії регіонів Олександр Кузьмук. Його помітили, коли він на День ЗСУ вручав нагороди бійцям тероборони.

Як виявилося, генерал, який з 2019 року перебував на пенсії, отримав посаду позаштатного радника Командувача Сил ТрО ЗСУ 14 жовтня 2022 року, передає 24 Канал із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

Що відомо про Кузьмука у лавах ЗСУ?

6 грудня на офіційній сторінці Сил ТрО у фейсбуці з'явився допис зі світлинами. У ньому йшлося, що "з нагоди Дня Збройних Сил України радник Командувача Сил територіальної оборони ЗС України генерал армії Олександр Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки".

Повернення Кузьмука до війська викликало широкий резонанс у соцмережах. Тому навіть коментарі до посту довелося закрити.

На тлі суспільного обурення 7 грудня Кузьмука звільнили.