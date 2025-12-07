Після суспільного обурення Кузьмука звільнили з посади у Силах ТрО
- Олександр Кузьмук був звільнений з посади позаштатного радника Командувача Сил ТрО ЗСУ після суспільного обурення.
- Кузьмук раніше займав посаду міністра оборони
- За його каденції ЗСУ зазнали значних скорочень.
6 грудня українців шокувала новина: до війська повернувся колишній міністр оборони та депутат від забороненої Партії регіонів Олександр Кузьмук. Його помітили, коли він на День ЗСУ вручав нагороди бійцям тероборони.
Як виявилося, генерал, який з 2019 року перебував на пенсії, отримав посаду позаштатного радника Командувача Сил ТрО ЗСУ 14 жовтня 2022 року, передає 24 Канал із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.
Що відомо про Кузьмука у лавах ЗСУ?
6 грудня на офіційній сторінці Сил ТрО у фейсбуці з'явився допис зі світлинами. У ньому йшлося, що "з нагоди Дня Збройних Сил України радник Командувача Сил територіальної оборони ЗС України генерал армії Олександр Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки".
Повернення Кузьмука до війська викликало широкий резонанс у соцмережах. Тому навіть коментарі до посту довелося закрити.
На тлі суспільного обурення 7 грудня Кузьмука звільнили.
- Нагадаємо, що Кузьмук народився у 1954 році. У 1996 – 2001 роках він був міністром оборони при Кучмі. З 2002 по 2006 рік був депутатом, а у 2004 – 2005 роках вдруге очолив Міноборони та кілька місяців був віцепрем'єром. У 2012 році повернувся до парламенту від Партії регіонів, а у 2014-му став позаштатним радником президента з питань оборони. Він відомий голосуванням за "диктаторські закони" 16 січня.
- Під час його каденцій траплялися скандальні події: 2001 року під його керівництвом випадково збили російський пасажирський літак, загинули десятки людей. У 2000 році невдало запущена з полігону ракета влучила у житловий будинок у Броварах, загинули троє людей.
- За час, коли Кузьмук був міністром оборони, ЗСУ зазнали скорочень, а Україна передала Росії стратегічну авіацію та ракети. В період з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків – це сталося саме за каденції Кузьмука.
- У 2014 році 16 січня він також голосував за "диктаторські закони".
- Критики наголошують, що Кузьмук раніше не бачив загрози з боку Росії, а під час війни навіть святкував день народження у Монако, хоча зараз він вручає нагороди бійцям, які боронять Україну.