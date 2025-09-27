Сергей Лавров 27 сентября выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Глава МИД России заявил, что в Кремле возлагают надежды на США в вопросе войны в Украине.

Когда началось выступление российского министра, большинство присутствующих на заседании ООН вышли за дверь. Однако почти пустой зал не остановил поток очередной абсурдных заявлений от Лаврова, передает 24 Канал.

Что сказал Лавров на Генассамблее ООН?

Сначала он пожаловался на то, что Украина и Запад якобы не хотят разговаривать честно, а НАТО продолжает "экспансию вплотную к российским границам".

Поэтому определенные надежды Москва связывает с дальнейшим диалогом с США.

В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматическое взаимодействие, не вставая в идеологическую позу,

– заявил Лавров.

Он отметил, что Москва якобы предлагала юридические гарантии безопасности, но ее "предложения были проигнорированы и игнорируются по сей день".

По словам министра, Россия остается открытой к переговорам по Украине. В качестве основы для них он назвал учет интересов России по безопасности и соблюдение прав россиян на территории Украины.

Пустой зал во время выступления Лаврова: смотрите видео

Последние заявления Кремля относительно войны в Украине