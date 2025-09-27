Лавров заявив порожній залі ООН, що Росія покладає "певні надії" на США у питанні України
- Сергій Лавров під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія покладає певні надії на США у питанні війни в Україні.
- Лавров зазначив, що Росія відкрита до переговорів щодо України, але наполягає на врахуванні інтересів Росії з безпеки та дотриманні прав росіян на території України.
Сергій Лавров 27 вересня виступив на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Очільник МЗС Росії заявив, що у Кремля покладають надії на США у питанні війни в Україні.
Коли розпочався виступ російського міністру, більшість присутніх на засіданні ООН вийшли за двері. Однак майже порожня зала не зупинила потік черговий абсурдних заяв від Лаврова, передає 24 Канал.
Що сказав Лавров на Генасамблеї ООН?
Спершу він пожалівся на те, що Україна на Захід нібито не хочуть розмовляти чесно, а НАТО продовжує "експансію впритул до російських кордонів".
Тому певні надії Москва пов'язує з подальшим діалогом із США.
У підходах нинішньої адміністрації США бачимо прагнення не лише сприяти пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи, а й бажання розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу,
– заявив Лавров.
Він зауважив, що Москва нібито пропонувала юридичні гарантії безпеки, але її "пропозиції були проігноровані і ігноруються до цього дня".
За словами міністра, Росія залишається відкритою до переговорів щодо України. Як основу для них він назвав врахування інтересів Росії з безпеки та дотримання прав росіян на території України.
Порожня зала під час виступу Лаврова: дивіться відео
Останні заяви Кремля щодо війни в Україні
- 23 вересня Дональд Трамп заявив, що Україна здатна повернути усі свої території. Також він назвав Росію "паперовим тигром" і вказав на її великі економічні проблеми. Пєсков у відповідь зауважив, що, мовляв, зміна риторики президента США пов'язана із його зустріччю із Зеленським.
- У Москві наголошували, що Росія готова до компромісу з Україною, якщо будуть забезпечені інтереси Росії. Зокрема, загарбники хочуть, аби будь-яка угода зважала на так звані результати референдумів на окупованих територіях. В російському МЗС відзначили, що адміністрація Дональда Трампа демонструє розуміння проблем із НАТО та налаштована на результат.
- У середні вересня у Кремлі наголосили, що переговори України та Росії поставлені на паузу, оскільки європейці нібито їм заважають.