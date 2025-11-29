Если тебе 18 – 40 лет: Легион "Свобода России" открывает зимний набор в свою команду

Добровольческий корпус "Свобода России" приглашает присоединиться к службе по контракту. Бойцы борются против российских оккупантов, которые незаконно захватили часть Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на странице Легиона.

Смотрите также В легионе "Свобода России" назвали 2 инструмента, которые приближают слом режима Путина

Кого берут в Легион "Свобода России"?

Бойцы приглашают в свою команду мотивированных добровольцев из разных стран, которые хотят бороться с режимом Владимира Путина. Главное требование, чтобы пройти зимний отбор в Легион – это возраст от 18 до 40 лет.

Приглашают тех, кто хочет проверить себя и стать частью борьбы против агрессора.

Подпиши официальный контракт с Силами обороны Украины. Получи гарантии, уверенность в завтрашнем дне, настоящую цель в жизни и, главное, собратьев, которые не покинут. Мы нужны тебе, а ты нужен нам,

– говорится в сообщении.

Желающие присоединиться к команде Легиона могут заполнить анкету по ссылке. Посмотреть все вакансии можно здесь. После заполнения анкеты представитель Легиона свяжется с кандидатом в течение 7 дней, чтобы объяснить дальнейшие этапы отбора и ответить на все вопросы.

Против оккупантов в Украине воюет Легион "Свобода России": смотрите видео

Чем занимается Легион "Свобода России"?