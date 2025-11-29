Якщо тобі 18 – 40 років: Легіон "Свобода Росії" відкриває зимовий набір до своєї команди
- Добровольчий батальйон "Свобода Росії" запрошує вмотивованих добровольців віком 18-40 років для боротьби з режимом Путіна.
- Бійці можуть підписати офіційний контракт із Силами оборони України.
Добровольчий корпус "Свобода Росії" запрошує долучитися до служби за контрактом. Бійці борються проти російських окупантів, які незаконно захопили частину України.
Кого беруть до Легіону "Свобода Росії"?
Бійці запрошують до своєї команди вмотивованих добровольців з різних країн, які хочуть боротися з режимом Володимира Путіна. Головна вимога, аби пройти зимовий відбір до Легіону – це вік від 18 до 40 років.
Запрошують тих, хто хоче перевірити себе та стати частиною боротьби проти агресора.
Підпиши офіційний контракт із Силами оборони України. Отримай гарантії, впевненість у завтрашньому дні, справжню мету в житті і, головне, побратимів, які не покинуть. Ми потрібні тобі, а ти потрібний нам,
– йдеться в повідомленні.
Охочі долучитися до команди Легіону можуть заповнити анкету за посиланням. Переглянути всі вакансії можна тут. Після заповнення анкети представник Легіону зв'яжеться з кандидатом протягом 7 днів, щоб пояснити подальші етапи відбору та відповісти на всі запитання.
Чим займається Легіон "Свобода Росії"?
Добровольці виконують ті ж завдання, що й українські захисники. Вони успішно протидіють окупантам, проводять зачистки на визначених територіях та проводять щоденні складні завдання: від розвідки до знищення ворожого особового складу. Крім того, добровольці проводять інформаційну роботу з російським населенням щодо війни.
Так у липні саме бійці Легіону зайшли на 30 кілометрів вглиб окупованих територій та провели успішну операцію, знищивши тьох "ахматівців".
У жовтні Легіон "Свобода Росії" за підтримки українських підрозділів почав використовувати у своїй роботі морські дрони.