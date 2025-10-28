Лекарства должны стать доступнее, – Зеленский поставил задачу главе Минздрава

Президент Владимир Зеленский подробно обсудил с правительством имеющуюся проблематику в сфере здравоохранения. В частности речь идет о ситуации с ценами на лекарства и доступности препаратов.

Он также рассказал, каких изменений в этой сфере стоит ожидать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о доступности лекарств?

Зеленский заявил, что министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся доступными. А также поблагодарил премьер-министра и правительство за содержательную работу.

Обратите внимание! Проект госбюджета на 2026 год включает новую программу "Чекап-40+" с финансированием 10 миллиардов гривен для скрининга здоровья украинцев от 40 лет. Всего на сферу здравоохранения предусмотрено 258 миллиардов гривен.

Доступность лекарств в Украине: коротко о главном