Ліки мають стати доступнішими, – Зеленський поставив завдання очільнику МОЗ

Президент Володимир Зеленський детально обговорив з урядом наявну проблематику у сфері охорони здоровʼя. Зокрема йдеться про ситуацію з цінами на ліки та доступність препаратів.

Він також розповів, яких змін у цій сфері варто очікувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про доступність ліків?

Зеленський заявив, що міністр охорони здоровʼя повинен забезпечити конкретні результати для того, щоб люди відчули, що ліки дійсно стають доступнішими. А також подякував премʼєр-міністру та уряду за змістовну роботу.

Зверніть увагу! Проєкт держбюджету на 2026 рік включає нову програму "Чекап-40+" з фінансуванням 10 мільярдів гривень для скринінгу здоров'я українців від 40 років. Загалом на сферу охорони здоров'я передбачено 258 мільярдів гривень.

Доступність ліків в Україні: коротко про головне