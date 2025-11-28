Укр Рус
28 ноября, 09:48
Вернулся с Индонезии: на Львовщине у мужчины обнаружили лихорадку Денге

Сергей Попович
Основные тезисы
  • На Львовщине у мужчины, вернувшегося из Индонезии, диагностировали лихорадку Денге, которую подтвердили в Центре общественного здоровья Украины.
  • Пациент имел высокую температуру и высыпания на коже после многочисленных укусов комаров во время путешествия.

На Львовщине у пациента, который обратился во Львовскую областную инфекционную больницу, диагностировали лихорадку Денге. Мужчина вернулся из поездки в Индонезию.

Врачи своевременно заподозрили заболевание, а лабораторное подтверждение поступило из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталью Иванченко-Тимко.

Что известно о случае лихорадки Денге во Львовской области?

Пациента беспокоила высокая температура и высыпания на коже. Перед появлением симптомов он путешествовал в Индонезию и сообщил о многочисленных укусах комаров.

Справка: Лихорадка Денге – это вирусное заболевание, передающееся комарами и распространенное в тропических и субтропических регионах, включая Индонезию. Там, как и в других странах Юго-Восточной Азии, риск заражения особенно высок в городских и пригородных зонах.

Источником инфекции могут быть больные люди или обезьяны, а переносчиками являются комары рода Aedes, подрод Stegomyia, а также потенциально переносить вирус могут летучие мыши. Кроме укусов комаров, заражение возможно через переливание инфицированной крови или от матери к ребенку во время родов.

Если путешествуете в страны, где есть большое количество комаров – переносчиков инфекционных болезней – возьмите с собой репелленты, 
– подчеркнула Иванченко-Тимко.

На Закарпатье зафиксирована вспышка гепатита А

  • В селе Иза, Хустского района, на Закарпатье зафиксировали вспышку вирусного гепатита A. Там вводят усиленные противоэпидемические мероприятия.

  • Генеральный директор Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Виктория Тимчик рекомендовала, что если избежать поездки в Изу невозможно, то не стоит посещать заведения питания, заходить в магазины, а наоборот – избегать людных локаций.