Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней и ОВА.

Что известно о вспышке гепатита А на Закарпатье?

Генеральный директор Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Виктория Тимчик в воскресенье, 16 ноября, сообщила, что в селе Иза, Хустского района, зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. По ее данным, зарегистрировано 7 новых подтвержденных случаев.

Как информирует директор, регистрация новых случаев продолжается: "это означает одно: ситуация остается нестабильной, а риски инфицирования – высокими".

Рекомендовано воздержаться от любых поездок в село Иза. Это решение продиктовано исключительно необходимостью предотвратить дальнейшее распространение инфекции,

– подчеркнула она.

Она добавила, что если избежать поездки в Изу невозможно, то не стоит посещать заведения питания, заходить в магазины, а наоборот – избегать людных локаций.

Отметим, что в населенном пункте вводят усиленные противоэпидемические мероприятия из-за осложнения эпидситуации по вирусному гепатиту А. Решение о введении дополнительных противоэпидемических ограничений 17 ноября приняли на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Основная цель – не допустить дальнейшее распространение инфекции. Усиленные меры будут действовать с 19 ноября 2025 года в течение 60 суток или до отдельного решения комиссии", – сообщили в ОВА.

В пресс-службе ОВА рассказали об основных ограничениях:

приостановлена работа местных свадебных залов, кафе и ресторанов;

запрещено проведение массовых мероприятий в городе Хуст и селе Иза (ярмарки, празднования, торговля пищевой продукцией и т.д.);

учебные заведения села Иза переведены на дистанционное обучение;

приостановлено туристические мероприятия на территории села Иза и окрестностей.

Также под запретом – въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзитного проезда, и остановка любого транспорта с целью посещения заведений питания, торговли, быта и обслуживания.

Последние новости о вспышках вирусов: кратко