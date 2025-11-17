Про це пише 24 Канал з посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб та ОВА.

Що відомо про спалах гепатиту А на Закарпатті?

Генеральна директорка Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторія Тимчик в неділю, 16 листопада, повідомила, що в селі Іза, Хустського району, зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. За її даними, зареєстровано 7 нових підтверджених випадків.

Як інформує директорка, реєстрація нових випадків триває: "це означає одне: ситуація залишається нестабільною, а ризики інфікування – високими".

Рекомендовано утриматися від будь-яких поїздок у село Іза. Це рішення продиктоване виключно необхідністю запобігти подальшому поширенню інфекції,

– підкреслила вона.

Вона додала, що якщо уникнути поїздки в Ізу неможливо, то не варто відвідувати заклади харчування, заходити до магазинів, а навпаки – уникати людних локацій.

Зазначимо, що в населеному пункті запроваджують посилені протиепідемічні заходи через ускладнення епідситуації щодо вірусного гепатиту А. Рішення про введення додаткових протиепідемічних обмежень 17 листопада ухвалили на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

"Основна мета – не допустити подальше поширення інфекції. Посилені заходи діятимуть з 19 листопада 2025 року протягом 60 діб або до окремого рішення комісії", – повідомили в ОВА.

В пресслужбі ОВА розповіли про основні обмеження:

призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів;

заборонено проведення масових заходів у місті Хуст і селі Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо);

заклади освіти села Іза переведено на дистанційне навчання;

призупинено туристичні заходи на території села Іза та околиць.

Також під забороною – в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

