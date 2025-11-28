Врачи своевременно заподозрили заболевание, а лабораторное подтверждение поступило из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталью Иванченко-Тимко.

Что известно о случае лихорадки Денге во Львовской области?

Пациента беспокоила высокая температура и высыпания на коже. Перед появлением симптомов он путешествовал в Индонезию и сообщил о многочисленных укусах комаров.

Справка: Лихорадка Денге – это вирусное заболевание, передающееся комарами и распространенное в тропических и субтропических регионах, включая Индонезию. Там, как и в других странах Юго-Восточной Азии, риск заражения особенно высок в городских и пригородных зонах.

Источником инфекции могут быть больные люди или обезьяны, а переносчиками являются комары рода Aedes, подрод Stegomyia, а также потенциально переносить вирус могут летучие мыши. Кроме укусов комаров, заражение возможно через переливание инфицированной крови или от матери к ребенку во время родов.

Если путешествуете в страны, где есть большое количество комаров – переносчиков инфекционных болезней – возьмите с собой репелленты,

– подчеркнула Иванченко-Тимко.

На Закарпатье зафиксирована вспышка гепатита А