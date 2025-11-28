Лікарі своєчасно запідозрили захворювання, а лабораторне підтвердження надійшло з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генеральну директорку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталію Іванченко-Тімко.

Дивіться також Грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні: в яких областях найбільше хворих

Що відомо про випадок гарячки Денге у Львівській області?

Пацієнта турбувала висока температура та висипання на шкірі. Перед появою симптомів він подорожував до Індонезії та повідомив про численні укуси комарів.

Довідка: Гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами і поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включно з Індонезією. Там, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження особливо високий у міських і приміських зонах.

Джерелом інфекції можуть бути хворі люди або мавпи, а переносниками є комарі роду Aedes, підрід Stegomyia, а також потенційно переносити вірус можуть кажани. Окрім укусів комарів, зараження можливе через переливання інфікованої крові або від матері до дитини під час пологів.

Якщо подорожуєте в країни, де є велика кількість комарів – переносників інфекційних хвороб – візьміть з собою репеленти,

– наголосила Іванченко-Тімко.

На Закарпатті зафіксовано спалах гепатиту А