Повернувся з Індонезії: на Львівщині у чоловіка виявили гарячку Денге
- На Львівщині у чоловіка, що повернувся з Індонезії, діагностували гарячку Денге, яку підтвердили у Центрі громадського здоров’я України.
- Пацієнт мав високу температуру та висипання на шкірі після численних укусів комарів під час подорожі.
На Львівщині у пацієнта, який звернувся до Львівської обласної інфекційної лікарні, діагностували гарячку Денге. Чоловік повернувся з поїздки в Індонезію.
Лікарі своєчасно запідозрили захворювання, а лабораторне підтвердження надійшло з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генеральну директорку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталію Іванченко-Тімко.
Що відомо про випадок гарячки Денге у Львівській області?
Пацієнта турбувала висока температура та висипання на шкірі. Перед появою симптомів він подорожував до Індонезії та повідомив про численні укуси комарів.
Довідка: Гарячка Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами і поширене в тропічних та субтропічних регіонах, включно з Індонезією. Там, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик зараження особливо високий у міських і приміських зонах.
Джерелом інфекції можуть бути хворі люди або мавпи, а переносниками є комарі роду Aedes, підрід Stegomyia, а також потенційно переносити вірус можуть кажани. Окрім укусів комарів, зараження можливе через переливання інфікованої крові або від матері до дитини під час пологів.
Якщо подорожуєте в країни, де є велика кількість комарів – переносників інфекційних хвороб – візьміть з собою репеленти,
– наголосила Іванченко-Тімко.
На Закарпатті зафіксовано спалах гепатиту А
У селі Іза, Хустського району, на Закарпатті зафіксували спалах вірусного гепатиту A. Там запроваджують посилені протиепідемічні заходи.
Генеральна директорка Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Вікторія Тимчик рекомендувала, що якщо уникнути поїздки в Ізу неможливо, то не варто відвідувати заклади харчування, заходити до магазинів, а навпаки – уникати людних локацій.