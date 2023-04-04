Начал много себе позволять: есть ли убийство Татарского намеком Пригожину

В результате взрыва в "Стрит-баре" в Санкт-Петербурге 2 апреля погиб российский пропагандист Владлен Татарский, который как раз проводил свой "творческий вечер". Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также имеет "черную метку" от Кремля, поэтому может повторить судьбу Татарского.

Такое мнение 24 Каналу выразил правозащитник и юрист Абубакар Янгулбаев. По его словам, Пригожин пытается подорвать авторитет кадровой российской армии, поэтому впал в немилость руководства России.

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Пригожин имеет "черную метку" от Кремля

Янгулбаев отметил, что у Пригожина "черная метка" от российского руководства. В последнее время Пригожин позволял себе подрывать авторитет кадровой армии России и подавал все так, будто вагнеровцы воюют лучше.

Он стал позволять себе слишком много. У России есть механизмы давления на народ: армия и органы внутренних дел. Если народ поверит, что у Пригожина достаточно сил, которые могут изменить ситуацию внутри страны, то они могут пойти за Пригожиным,

– считает юрист.

Правозащитник подчеркнул, что владелец ЧВК "Вагнер" не сдается и продолжает продвигать свои интересы. Также он добавил, что Пригожин и такие военкоры, как Татарский, имеют много общего.

"Они же говорят на его языке, у них один словарный запас и это невозможно скрыть. Возможно, это действительно история о том, чтобы ослабить позицию Пригожина. Но вместе с тем им удобно обвинить украинскую сторону", – предположил он.

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