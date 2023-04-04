Почав забагато собі дозволяти: чи є вбивство Татарського натяком Пригожину

Внаслідок вибуху у "Стріт-барі" в Санкт-Петербурзі 2 квітня загинув російський пропагандист Владлен Татарський, який саме проводив свій "творчий вечір". Власник ЧВК "Вагнер" Євгєній Пригожин також має "чорну мітку" від Кремля, тому може повторити долю Татарського.

Таку думку 24 Каналу висловив правозахисник та юрист Абубакар Янгулбаєв. За його словами, Пригожин намагається підірвати авторитет кадрової російської армії, тому впав у немилість керівництва Росії.

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Пригожин має "чорну мітку" від Кремля

Янгулбаєв зазначив, що Пригожин має "чорну мітку" від російського керівництва. Останнім часом Пригожин дозволяв собі підривати авторитет кадрової армії Росії та подавав усе так, ніби вагнерівці воюють краще.

Він почав дозволяти собі занадто багато. У Росії є механізми тиску на народ: армія та органи внутрішніх справ. Якщо народ повірить, що у Пригожина є достатньо сил, які можуть змінити ситуацію всередині країни, то вони можуть піти за Пригожиним,

– вважає юрист.

Правозахисник підкреслив, що власник ПВК "Вагнер" не здається та продовжує просувати свої інтереси. Також він додав, що Пригожин та такі військкори, як Татарський, мають багато спільного.

"Вони ж говорять його мовою, у них один словниковий запас і це неможливо приховати. Можливо, це насправді історія про те, щоб послабити позицію Пригожина. Але разом з тим їм зручно звинуватити українську сторону", – припустив він.

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