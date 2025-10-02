Недавно Одессу накрыло стихийное бедствие, ряд улиц был затоплен в результате сильного ливня. В то же время существует вероятность повторения подобного сценария.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.

Смотрите также Масштабы огромные: какие районы Одессы больше всего пострадали из-за затопления

Где и когда ситуация может повториться?

В конце сентября Одессу накрыла сильная непогода, в частности ливни, в результате чего часть улиц города была затоплена. Это привело к жертвам среди населения. В то же время такая беда может произойти снова, в частности на юге.

Повторение может быть, только в южных и юго-восточных (городах – 24 Канал),

– рассказала Вазира Мартазинова.

Причиной такого стихийного бедствия она назвала резкий перепад температур, поскольку контраст оказался слишком высоким. Кроме того, подобные осадки возможны в течение следующих нескольких месяцев, в частности в октябре и ноябре.

Отметим, по данным синоптиков, дожди в Одессу вернутся днем в субботу, 4 октября. Впрочем, тогда они накроют почти все регионы, за исключением Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Уже 5 октября будут незначительные осадки.

Что говорят о недавнем ливне: последние новости

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух объясняла, что изменение климата увеличивает количество и силу осадков, что может вызвать наводнения.

Эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский объяснял в комментарии 24 Каналу , что местные власти выдают разрешения на строительство новых домов, не заботясь о последствиях. В городе не создают новых систем водоотведения.

В мэрии Одессы отмечали, что в течение одних суток в Одессе выпало такое количество осадков, что превысило месячную норму для сентября более чем в 2,2 раза. Все специальные бригады активно очищали ливневые каналы.

К слову, по состоянию на 2 октября в Одессе закончили поисковые работы. Новых жертв стихии не обнаружили. Погибли 10 человек. Более 380 – спасены. Продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. Наибольшие массивы воды собрались в подземных паркингах.