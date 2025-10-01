В местной мэрии прокомментировали ситуацию с опасной стихией природы в Одессе, передает 24 Канал.

Что сказали власти Одессы относительно потопа в городе?

В течение одних суток в Одессе выпало такое количество осадков, что превысило месячную норму для сентября более чем в 2,2 раза.

Как отметил руководитель Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк, такой объем дождевой воды значительно превысил возможности местной системы ливневой канализации. Это повлекло локальные подтопления в городе.

По словам Гребенюка, коммунальные службы работали в усиленном режиме. Все специальные бригады активно очищали ливневые каналы и обеспечивали отвод воды.

В то же время помповые станции дренажной системы функционировали, используя резервное электропитание от генераторов.

Обратите внимание! Наиболее проблемной оказалась ситуация в районе Пересыпи, где из-за отключения электроэнергии на трансформаторной подстанции ДТЭК остановилась работа канализационно-насосной станции.

Это привело к затоплению улиц Черноморского казачества и Атамана Головатого. На запрос "Инфоксводоканала" к месту происшествия доставили генератор, благодаря чему станция возобновила работу примерно в полдень.

По оценкам специалистов, для полного осушения затопленных участков понадобится около пяти часов.

Специалисты отмечают, что подобные масштабные подтопления во время сильных ливней наблюдаются и в других странах. Так, ни одна городская система водоотвода не способна мгновенно справиться с таким огромным количеством осадков.

Что известно о последствиях сильного ливня в Одессе?