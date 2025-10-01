У місцевій мерії прокоментували ситуацію з небезпечною стихію природи в Одесі, передає 24 Канал.

Що сказала влада Одеси стосовно потопу в місті?

Упродовж однієї доби в Одесі випала така кількість опадів, що перевищила місячну норму для вересня більш ніж у 2,2 раза.

Як зазначив керівник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк, такий обсяг дощової води значно перевищив можливості місцевої системи зливової каналізації. Це спричинило локальні підтоплення в місті.

Офіційний коментар мерії Одеси: дивіться відео

За словами Гребенюка, комунальні служби працювали в посиленому режимі. Усі спеціальні бригади активно очищали зливові канали та забезпечували відведення води.

Водночас помпові станції дренажної системи функціонували, використовуючи резервне електроживлення від генераторів.

Зауважте! Найбільш проблемною виявилася ситуація в районі Пересипу, де через відключення електроенергії на трансформаторній підстанції ДТЕК зупинилася робота каналізаційно-насосної станції.

Це призвело до затоплення вулиць Чорноморського козацтва та Атамана Головатого. На запит "Інфоксводоканалу" до місця події доставили генератор, завдяки чому станція відновила роботу приблизно опівдні.

За оцінками спеціалістів, для повного осушення затоплених ділянок знадобиться близько п'яти годин.

Фахівці зазначають, що подібні масштабні підтоплення під час сильних злив спостерігаються і в інших країнах. Так, жодна міська система водовідведення не здатна миттєво впоратися з такою величезною кількістю опадів.

Що відомо про наслідки сильної зливи в Одесі?