Однако незначительные задержки все же возможны. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Как непогода повлияла на движение поездов?
Из-за подтопления движение на железной дороге обеспечивают резервными тепловозами с ограничением скорости – для безопасности. Часть рейсов пропущено измененными маршрутами, поэтому возможны незначительные задержки.
Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке.
Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский показал станцию Одесса-Пересыпь.
Станция Одесса-Пересыпь после непогоды / Фото Перцовского
Путь на Одессу сейчас такой... Но это не останавливает железнодорожников,
– отметил председатель Укрзализныци.
Кроме того, железнодорожники помогают местным службам в ликвидации последствий непогоды.
Что известно о непогоде в Одессе?
- Только за 7 часов в Одессе выпала почти 2-месячная норма осадков.
- Непогода унесла жизни 9 человек, среди них 23-летняя девушка и семья, которая проживала на цокольном этаже.
- Школы города переходят на дистанционное обучение, предприятия и учреждения также призвали организовать дистанционную работу для персонала.
- Улучшение погодных условий ожидается 2 октября.