Однако незначительные задержки все же возможны. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Как непогода повлияла на движение поездов?

Из-за подтопления движение на железной дороге обеспечивают резервными тепловозами с ограничением скорости – для безопасности. Часть рейсов пропущено измененными маршрутами, поэтому возможны незначительные задержки.

Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский показал станцию Одесса-Пересыпь.

Станция Одесса-Пересыпь после непогоды / Фото Перцовского

Путь на Одессу сейчас такой... Но это не останавливает железнодорожников,

– отметил председатель Укрзализныци.

Кроме того, железнодорожники помогают местным службам в ликвидации последствий непогоды.

Что известно о непогоде в Одессе?