Нещодавно Одесу накрило стихійне лихо, низка вулиць була затоплена внаслідок сильної зливи. Водночас існує ймовірність повторення подібного сценарію.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.

Дивіться також Масштаби величезні: які райони Одеси найбільше постраждали через затоплення

Де та коли ситуація може повторитися?

Наприкінці вересня Одесу накрила сильна негода, зокрема зливи, внаслідок чого частина вулиць міста була затоплена. Це призвело до жертв серед населення. Водночас таке лихо може статися знову, зокрема на півдні.

Повторення може бути, тільки в південних та південно-східних (містах – 24 Канал),

– розповіла Вазіра Мартазінова.

Причиною такого стихійного лиха вона назвала різкий перепад температур, оскільки контраст виявився надто високим. Крім того, подібні опади можливі протягом наступних кількох місяців, зокрема у жовтні та листопаді.

Зазначимо, за даними синоптиків, дощі до Одеси повернуться вдень у суботу, 4 жовтня. Утім, тоді вони накриють майже всі регіони, за винятком Харківської, Донецької та Луганської областей. Вже 5 жовтня будуть незначні опади.

Що кажуть про нещодавню зливу: останні новини

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух пояснювала, що зміна клімату збільшує кількість і силу опадів, що може спричинити повені.

Експерт з питань ЖКГ Валерій Матковський пояснював у коментарі 24 Каналу , що місцева влада видає дозволи на спорудження нових будинків, не дбаючи про наслідки. У місті не створюють нових систем водовідведення.

У мерії Одеси зауважували, що впродовж однієї доби в Одесі випала така кількість опадів, що перевищила місячну норму для вересня більш ніж у 2,2 раза. Усі спеціальні бригади активно очищали зливові канали.

До слова, станом на 2 жовтня в Одесі закінчили пошукові роботи. Нових жертв стихії не виявили. Загинули 10 людей. Понад 380 – врятовані. Тривають аварійно-відновлювальні заходи. Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах.