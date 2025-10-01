"Это полная жесть": дома одесситов залило по подоконники, супермаркеты тоже затопило
- Ливень в Одессе 30 сентября привел к подтоплению домов и супермаркетов.
- Одесситы делятся видео с последствиями, везде слышно, как плещется вода.
Ливень, который накрыл Одессу 30 сентября, подтопил частные дома и квартиры в многоэтажках. Одесситы выкладывают видео, в которых демонстрируют катастрофический масштаб последствий.
Детали собрал 24 Канал.
Смотрите также Одесса тонет: все о рекордной непогоде в городе, последствия и когда прекратится дождь
Одесситы показали затопленные квартиры
За вторник в Одессе выпало столько осадков, сколько выпадает за полтора месяца.
Один из одесситов подробно показал, какие последствия в его квартире. Стиралка наполовину в воде, ножки стульев и кровати – полностью. Он также показал, что ливень не утихает, и спрогнозировал, что скоро подтопит и те авто, которые стоят относительно высоко. В подъезд не войти, потому что там по пояс воды.
Мужчина устроил "рум-тур" затопленным помещением: смотрите видео
В сети распространяются кадры, как вода стоит прямо под окнами. Женщина жалуется, что все подоконники в воде, на что мужчина отвечает: стоит попробовать спасти хоть какие-то вещи.
Дома одесситов затопило по подоконники: смотрите видео (осторожно, ругань!)
Есть и ролики, где видно, что затопило супермаркет. Люди стоят на лестнице, но вход в воде. Вода и за раздвижными дверями. Прохожие переживают, чтобы продавцов и покупателей, которые могли остаться в помещении, не ударило током.
Затопленный "Варус" в Одессе: смотрите видео
Одна из жительниц сняла, как вода поднимается выше первого этажа. Людям советуют забирать авто, жители размышляют, как откачать воду.
Вода поднимается в одесских домах: смотрите видео
Буквально в каждом видео слышно, как плещется вода.
Ситуация на паркинге: смотрите видео
Коротко о ситуации в Одессе
В мэрии предупредили, что ночью ожидается усиление ветра, поэтому могут упасть деревья. СМИ еще днем 30 сентября грустно иронизировали: то, что не смыло, – сдует.
Худшая ситуация в Одессе и Одесском районе. В областном центре под землю провалились авто и маршрутка.
Одесситов просят остаться дома 1 октября, школы уже перевели на дистанционку. Это делается не только для безопасности людей или потому, что невозможно проехать. Если жители утром начнут свое движение на работу, их авто будут мешать спасателям и коммунальщикам.
"Коммунальные службы работают в усиленном режиме: осуществляется откачка воды, очистка ливнеприемников, уборка территорий", – заверила местная власть.