Ливень, который накрыл Одессу 30 сентября, подтопил частные дома и квартиры в многоэтажках. Одесситы выкладывают видео, в которых демонстрируют катастрофический масштаб последствий.

Одесситы показали затопленные квартиры

За вторник в Одессе выпало столько осадков, сколько выпадает за полтора месяца.

Один из одесситов подробно показал, какие последствия в его квартире. Стиралка наполовину в воде, ножки стульев и кровати – полностью. Он также показал, что ливень не утихает, и спрогнозировал, что скоро подтопит и те авто, которые стоят относительно высоко. В подъезд не войти, потому что там по пояс воды.

Мужчина устроил "рум-тур" затопленным помещением: смотрите видео

В сети распространяются кадры, как вода стоит прямо под окнами. Женщина жалуется, что все подоконники в воде, на что мужчина отвечает: стоит попробовать спасти хоть какие-то вещи.

Дома одесситов затопило по подоконники: смотрите видео (осторожно, ругань!)

Есть и ролики, где видно, что затопило супермаркет. Люди стоят на лестнице, но вход в воде. Вода и за раздвижными дверями. Прохожие переживают, чтобы продавцов и покупателей, которые могли остаться в помещении, не ударило током.

Затопленный "Варус" в Одессе: смотрите видео

Одна из жительниц сняла, как вода поднимается выше первого этажа. Людям советуют забирать авто, жители размышляют, как откачать воду.

Вода поднимается в одесских домах: смотрите видео

Буквально в каждом видео слышно, как плещется вода.

Ситуация на паркинге: смотрите видео

Коротко о ситуации в Одессе