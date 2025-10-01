"Це повна жесть": домівки одеситів залило по підвіконня, супермаркети теж затопило
- Злива в Одесі 30 вересня призвела до підтоплення будинків і супермаркетів.
- Одесити діляться відео з наслідками, всюди чутно, як хлюпає вода.
Злива, яка накрила Одесу 30 вересня, підтопила приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Одесити викладають відео, в яких демонструють катастрофічний масштаб наслідків.
Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Одеса тоне: все про рекордну негоду у місті, наслідки та коли припиниться дощ
Одесити показали затоплені квартири
За вівторок в Одесі випало стільки опадів, скільки випадає за півтора місяця.
Один з одеситів детально показав, які наслідки в його квартирі. Пралка наполовину у воді, ніжки стільців і ліжка – повністю. Він також показав, що злива не вщухає, і спрогнозував, що скоро підтопить і ті авто, які стоять відносно високо. У під'їзд не увійти, бо там по пояс води.
Чоловік влаштував "рум-тур" затопленим помешканням: дивіться відео
У мережі ширяться кадри, як вода стоїть просто під вікнами. Жінка скаржиться, що всі підвіконня у воді, на що чоловік відповідає: варто спробувати врятувати хоч якісь речі.
Оселі одеситів затопило по підвіконня: дивіться відео (обережно, лайка!)
Є і ролики, де видно, що затопило супермаркет. Люди стоять на сходах, але вхід у воді. Вода і за розсувними дверима. Перехожі переймаються, щоб продавців і покупців, які могли залишитися в приміщенні, не вдарило струмом.
Затоплений "Варус" в Одесі: дивіться відео
Одна з мешканок зафільмувала, як вода піднімається вище першого поверху. Людям радять забирати авто, жителі міркують, як відкачати воду.
Вода піднімається в одеських будинках: дивіться відео
Буквально в кожному відео чути, як хлюпає вода.
Ситуація на паркінгу: дивіться відео
Коротко про ситуацію в Одесі
В мерії попередили, що вночі очікується посилення вітру, тож можуть упасти дерева. ЗМІ ще вдень 30 вересня сумно іронізували, що те, що не змило, – здує.
Найгірша ситуація в Одесі та Одеському районі. В обласному центрі під землю провалилися авто та маршрутка.
Одеситів просять залишитися вдома 1 жовтня, школи вже перевели на дистанційку. Це робиться не тільки задля безпеки людей або тому, що неможливо проїхати. Якщо жителі зранку почнуть свій рух на роботу, їхні авто заважатимуть рятувальникам і комунальникам.
"Комунальні служби працюють у посиленому режимі: здійснюється відкачування води, очищення зливоприймачів, прибирання територій", – запевнила місцева влада.