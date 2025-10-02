Метеорологи говорят, что из-за потепления и изменения климата осадков становится все больше. К негативным последствиям приводит и деятельность человека.

Об этом рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух. Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Может ли наводнение в Одессе повториться в других городах?

Если коротко – то да. К тому же не только в Украине.

По мнению Веры Балабух, это общая тенденция в мире. Осадки становятся сильнее и идут чаще из-за потепления.

Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удержать. А значит, растет вероятность сильных ливней. Это заметно не только в Украине, но и во всем мире. (...) Это общая тенденция – в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: теплее воздух – больше влаги – сильнее дожди,

– объяснила Вера Балабух.

Такие явления случаются преимущественно летом. За несколько часов может выпасть месячная норма осадков или даже больше.

Обратите внимание! 30 сентября в Одессе за 7 часов выпала двухмесячная норма осадков. Об этом горожан проинформировал мэр Труханов.

То, что произошло в Одессе, Вера Балабух характеризует как стихийное метеорологическое явление. Такие сильные осадки могут наблюдаться раз в 10 лет.

В Одесской области, по словам эксперта, когда-то были и более сильные осадки. В селе Сербка в июне 1996 года за 12 часов выпало почти 3,5 месячные нормы осадков.

Этим летом стихийные осадки были и на Западе Украины. Например, 9 – 10 июля во Львове за 12 часов выпало 110 миллиметров, а за сутки – 134 миллиметра, в Бродах – 143 миллиметра за 16 часов.

То есть интенсивные осадки могут выпасть в любом регионе Украины. Но для городов последствия таких дождей наиболее разрушительны.

Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас,

– акцентировала Вера Балабух.

Одесса страдает от хаотичной застройки

Об этом 24 Каналу в эксклюзивном комментарии заявил эксперт по вопросам ЖКХ Валерий Матковский. По его словам, местные власти выдают разрешения на строительство новых домов, не заботясь о последствиях.

В городе не создают новых систем водоотведения. Коллекторы преимущественно старые – XIX века и из ракушняка. Таким образом, инфраструктура, которая была рассчитана на значительно меньшее движение и меньшее количество жителей, перегружена. Новые дома подключают к имеющимся сетям, а те не выдерживают.

К тому же застройка буквально забирает землю. Если раньше во время обильных дождей лишняя влага уходила в землю, то теперь многие эти участки застроены. Бетон и асфальт не могут впитать воду, и она ищет себе выход, подмывая дороги и затапливая дома.