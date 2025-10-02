Метеорологи говорять, що через потеплішання та зміну клімату опадів стає дедалі більше. До негативних наслідків призводить і діяльність людини.

Про це розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух. Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Чи може повінь в Одесі повторитися в інших містах?

Якщо коротко – то так. До того ж не тільки в Україні.

На думку Віри Балабух, це загальна тенденція у світі. Опади стають сильнішими і йдуть частіше через потепління.

Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може утримати. А отже, зростає ймовірність сильних злив. Це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі. (...) Це загальна тенденція – у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря – більше вологи – сильніші дощі,

– пояснила Віра Балабух.

Такі явища трапляються переважно влітку. За кілька годин може випасти місячна норма опадів чи навіть більше.

Зверніть увагу! 30 вересня в Одесі за 7 годин випала двомісячна норма опадів. Про це містян поінформував мер Труханов.

Те, що сталося в Одесі, Віра Балабух характеризує як стихійне метеорологічне явище. Такі сильні опади можуть спостерігатися раз у 10 років.

На Одещині, за словами експертки, колись були і сильніші опади. У селі Сербка в червні 1996 року за 12 годин випало майже 3,5 місячні норми опадів.

Цього літа стихійні опади були і на Заході України. Наприклад, 9 – 10 липня у Львові за 12 годин випало 110 міліметрів, а за добу – 134 міліметри, у Бродах – 143 міліметри за 16 годин.

Тобто інтенсивні опади можуть випасти у будь-якому регіоні України. Але для міст наслідки таких дощів найбільш руйнівні.

Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз,

– акцентувала Віра Балабух.

Одеса потерпає від хаотичної забудови

Про це 24 Каналу в ексклюзивному коментарі заявив експерт з питань ЖКГ Валерій Матковський. За його словами, місцева влада видає дозволи на спорудження нових будинків, не дбаючи про наслідки.

У місті не створюють нових систем водовідведення. Колектори переважно старі – XIX століття і з ракушняка. Таким чином, інфраструктура, яка була розрахована на значно менший рух і меншу кількість жителів, перевантажена. Нові будинки підключають до наявних мереж, а ті не витримують.

До того ж забудова буквально забирає землю. Якщо раніше під час рясних дощів зайва волога ішла в землю, то тепер багато цих ділянок забудовані. Бетон і асфальт не можуть увібрати воду, і вона шукає собі вихід, підмиваючи дороги та затоплюючи будинки.