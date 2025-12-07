Под Киевом люди вышли на протест, потому что света нет уже 2 суток
- Жители ЖК "Еврогород" в селе Крюковщина под Киевом перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия электричества.
- Киевская областная администрация сообщила, что восстановление электроснабжения запланировано на 7 декабря в 21:00.
Под Киевом люди перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия света. Митингующие жалуются, что они без электричества уже два дня.
На протест вышли жители ЖК "Еврогород" в селе Крюковщина, что под Киевом, передает 24 Канал.
Что известно о митинге людей под Киевом?
В сети распространили кадры, на которых люди перекрывают дорогу.
Жители Крюковщины возмущены отсутствием света: смотрите видео
В Киевской военной областной администрации тем временем сообщили, что аварийные бригады ДТЭК работают над восстановлением света в селе Крюковщина Бучанского района.
Там объяснили, что 6 декабря в результате перегрузки электросети одновременно произошли несколько аварий на сетях 10 кВ.
Сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть.
Ориентировочное восстановление света – 7 декабря в 21:00.
Просим всех жителей после восстановления света включать электроприборы постепенно. Это критически важно для предотвращения перегрузки сети,
– говорится в сообщении областной власти.
В ДТЭК тоже прокомментировали инцидент. Там отметили, что уже завершают восстановление поврежденных линий электропередачи в ЖК "Еврогород" в Крюковщине. Работы продолжаются уже вторые сутки без перерыва.
Энергетики говорят, что посторонние рабочие во время земляных работ, на который не имели разрешения ДТЭК, повредили и основной, и резервный кабель. Из-за этого не удалось быстро восстановить питание по резервной схеме.
Какова ситуация со светом в Украине?
- 6 декабря ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты ДТЭК и Укрэнерго в 8 областях.
- Увеличился объем почасовых отключений в областях. Если раньше это были 4 – 8 часов, то теперь 12 – 16 часов без света.
- На восстановление энергосистемы уйдут недели, а не дни.
- В результате российских атак на Херсонскую ТЭЦ около 40 тысяч абонентов остались без тепла и света. Херсонская ОВА сообщила, что враг выпустил почти 100 снарядов по объекту.