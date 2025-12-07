Под Киевом люди вышли на протест, потому что света нет уже 2 суток

Под Киевом люди перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия света. Митингующие жалуются, что они без электричества уже два дня.

На протест вышли жители ЖК "Еврогород" в селе Крюковщина, что под Киевом, передает 24 Канал.

Что известно о митинге людей под Киевом?

В сети распространили кадры, на которых люди перекрывают дорогу.

В Киевской военной областной администрации тем временем сообщили, что аварийные бригады ДТЭК работают над восстановлением света в селе Крюковщина Бучанского района.

Там объяснили, что 6 декабря в результате перегрузки электросети одновременно произошли несколько аварий на сетях 10 кВ.

Сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть.

Ориентировочное восстановление света – 7 декабря в 21:00.

Просим всех жителей после восстановления света включать электроприборы постепенно. Это критически важно для предотвращения перегрузки сети,

– говорится в сообщении областной власти.

В ДТЭК тоже прокомментировали инцидент. Там отметили, что уже завершают восстановление поврежденных линий электропередачи в ЖК "Еврогород" в Крюковщине. Работы продолжаются уже вторые сутки без перерыва.

Энергетики говорят, что посторонние рабочие во время земляных работ, на который не имели разрешения ДТЭК, повредили и основной, и резервный кабель. Из-за этого не удалось быстро восстановить питание по резервной схеме.

Какова ситуация со светом в Украине?