Під Києвом люди вийшли на протест, бо світла немає вже 2 доби
- Мешканці ЖК "Євромісто" в селі Крюківщина під Києвом перекрили дорогу, протестуючи проти відсутності електрики.
- Київська обласна адміністрація повідомила, що відновлення електропостачання заплановано на 7 грудня о 21:00.
Під Києвом люди перекрили дорогу у знак протесту проти відсутності світла. Мітингувальники скаржаться, що вони без електрики вже два дні.
На протест вийшли мешканці ЖК "Євромісто" в селі Крюківщина, що під Києвом, передає 24 Канал.
Що відомо про мітинг людей під Києвом?
У мережі поширили кадри, на яких люди перекривають дорогу.
Мешканці Крюківщини обурені відсутністю світла: дивіться відео
У Київській військовій обласній адміністрації тим часом повідомили, що аварійні бригади ДТЕК працюють над відновленням світла в селі Крюківщина Бучанського району.
Там пояснили, що 6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ.
Мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу.
Орієнтовне відновлення світла – 7 грудня о 21:00.
Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. Це критично важливо для запобіганню перевантаженню мережі,
– йдеться у повідомленні обласної влади.
У ДТЕК теж прокоментували інцидент. Там наголосили, що вже завершують відновлення пошкоджених ліній електропередачі до ЖК "Євромісто" в Крюківщині. Роботи тривають уже другу добу без перерви.
Енергетики кажуть, що сторонні робітники під час земляних робіт, на який не мали дозволу ДТЕК, пошкодили і основний, і резервний кабель. Через це не вдалося швидко відновити живлення за резервною схемою.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
- 6 грудня уночі окупанти здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Пошкоджені об'єкти ДТЕК та Укренерго у 8 областях.
- Збільшився обсяг погодинних відключень в областях. Якщо раніше це були 4 – 8 годин, то тепер 12 – 16 годин без світла.
- На відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.
- Унаслідок російських атак на Херсонську ТЕЦ близько 40 тисяч абонентів залишилися без тепла і світла. Херсонська ОВА повідомила, що ворог випустив майже 100 снарядів по об'єкту.