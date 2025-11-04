Отчаянно боролась за жизнь: в результате ДТП умерла волонтер из Днепра Людмила Горбачева

В Днепре после нескольких дней комы умерла волонтер и певица Людмила Горбачева. Несколько дней назад женщину сбил внедорожник, когда она переходила дорогу в самом центре города.

В сети написали, какой была Людмила Горбачева. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост местной Художественной платформы "Литвитальня".

Что известно о волонтерке Людмиле Горбачевой, которая погибла в ДТП?

Вспоминая о Людмиле Горбачевой, в объединении пишут, что она "пела сердцем". Артистка мечтала принять участие в проекте "Голос страны", но ее жизнь трагически оборвалась. В конце октября Людмила погибла в ДТП. Ее задел автомобиль, который ехал с превышением скорости и просто не успел затормозить.

Людмилу Горбачеву сразу доставили в больницу, врачи реанимации боролись за ее жизнь. Однако женщину не спасли.

Знакомые вспоминают, что Людмила любила свою жизнь и с радостью выступала на сцене, где забывала обо всех проблемах, о бремени войны и одиночества. Пою, она собирала деньги для помощи Вооруженным Силам Украины.

У Людмилы Горбачевой не было родных, но она имела много друзей и знакомых.

Она участвовала почти во всех художественных событиях города, пела на благотворительных концертах и культурных мероприятиях. Ее сердце жило музыкой, которую она щедро дарила людям,

– говорится в сообщении.

Хотя Людмила Горбачева погибла, и ее нежный голос навсегда останется в сердце ее зрителей.

"Покойся с миром, певица. Пусть твой голос звучит с небес – вместе с хором ангелов", – написали друзья Людмилы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу гибели Людмилы Горбачевой! Вечная память талантливой личности.

