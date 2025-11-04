Отчаянно боролась за жизнь: в результате ДТП умерла волонтер из Днепра Людмила Горбачева
- Людмила Горбачева, волонтер и певица из Днепра, умерла после ДТП.
- Она активно участвовала в художественных событиях и благотворительных концертах, собирая средства для ВСУ, и мечтала принять участие в "Голосе страны".
В Днепре после нескольких дней комы умерла волонтер и певица Людмила Горбачева. Несколько дней назад женщину сбил внедорожник, когда она переходила дорогу в самом центре города.
В сети написали, какой была Людмила Горбачева. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост местной Художественной платформы "Литвитальня".
Что известно о волонтерке Людмиле Горбачевой, которая погибла в ДТП?
Вспоминая о Людмиле Горбачевой, в объединении пишут, что она "пела сердцем". Артистка мечтала принять участие в проекте "Голос страны", но ее жизнь трагически оборвалась. В конце октября Людмила погибла в ДТП. Ее задел автомобиль, который ехал с превышением скорости и просто не успел затормозить.
Людмилу Горбачеву сразу доставили в больницу, врачи реанимации боролись за ее жизнь. Однако женщину не спасли.
Знакомые вспоминают, что Людмила любила свою жизнь и с радостью выступала на сцене, где забывала обо всех проблемах, о бремени войны и одиночества. Пою, она собирала деньги для помощи Вооруженным Силам Украины.
У Людмилы Горбачевой не было родных, но она имела много друзей и знакомых.
Она участвовала почти во всех художественных событиях города, пела на благотворительных концертах и культурных мероприятиях. Ее сердце жило музыкой, которую она щедро дарила людям,
– говорится в сообщении.
Хотя Людмила Горбачева погибла, и ее нежный голос навсегда останется в сердце ее зрителей.
"Покойся с миром, певица. Пусть твой голос звучит с небес – вместе с хором ангелов", – написали друзья Людмилы.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования по поводу гибели Людмилы Горбачевой! Вечная память талантливой личности.
