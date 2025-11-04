Відчайдушно боролася за життя: внаслідок ДТП померла волонтерка з Дніпра Людмила Горбачова
- Людмила Горбачова, волонтерка і співачка з Дніпра, померла після ДТП.
- Вона активно брала участь у мистецьких подіях та благодійних концертах, збираючи кошти для ЗСУ, і мріяла взяти участь у "Голосі країни".
У Дніпрі після кількох днів коми померла волонтерка й співачка Людмила Горбачова. Кілька днів тому жінку збив позашляховик, коли вона переходила дорогу в самому центрі міста.
У мережі написали, якою була Людмила Горбачова. Про це пише 24 Канал з посиланням на пост місцевої Мистецької платформи "Літвітальня".
Що відомо про волонтерку Людмилу Горбачову, яка загинула в ДТП?
Згадуючи про Людмилу Горбачову, в об'єднанні пишуть, що вона "співала серцем". Артистка мріяла взяти участь в проєкті "Голос країни", але її життя трагічно обірвалося. Наприкінці жовтня Людмила загинула у ДТП. Її зачепив автомобіль, який їхав з перевищенням швидкості й просто не встиг загальмувати.
Людмилу Горбачову одразу доставили до лікарні, лікарі реанімації боролися за її життя. Однак жінку не врятували.
Знайомі пригадують, що Людмила любила своє життя й з радістю виступала на сцені, де забувала про всі негаразди, про тягар війни та самотності. Співаючи, вона збирала гроші для допомоги Збройним Силам України.
У Людмили Горбачової не було рідних, але вона мала багато друзів і знайомих.
Вона брала участь майже в усіх мистецьких подіях міста, співала на благодійних концертах та культурних заходах. Її серце жило музикою, яку вона щедро дарувала людям,
– йдеться в повідомленні.
Хоча Людмила Горбачова загинула, та її ніжний голос назавжди залишиться в серці її глядачів.
"Спочивай з миром, співачко. Нехай твій голос лунає з небес – разом із хором янголів", – написали друзі пані Людмили.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу загибелі Людмили Горбачової! Вічна пам'ять талановитій особистості.
