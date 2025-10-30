В бригаде "Рубеж" ответили, насколько сложно с логистикой на Покровском направлении

Враг пытается сжимать фланги вокруг Покровска. Между ним и Мирноградом остается небольшой коридор, что затрудняет логистические действия украинских военных.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что поставки необходимого на позиции осуществляются двумя путями. Однако хуже ситуация с заменой самих бойцов.

Насколько сложно с логистикой на Покровском направлении?

Младший лейтенант отметил, что со всей логистикой на Покровском направлении сложно. На передний край поставки провизии, воды и БК происходят только воздушным путем.

Ребятам сбрасывают все необходимое, что им нужно на позициях, тяжелыми бомберами. Даже лопаты. Мы делаем все, чтобы не рисковать личным составом,

– подчеркнул он.

Кроме воздушного пути, украинские бойцы осуществляют поставки и с помощью роботизированных систем. НРК могут даже эвакуировать раненых и вывезти пленных оккупантов.

Враг возле Покровска: смотрите на карте

По словам Гриценко, болезненным вопросом остается тема ротаций. Противник максимально контролирует все подъезды и видит любую машину, которая едет в направлении линии боестолкновения. Поэтому трудно доставить пехоту даже к точке накопления, а также вывезти бойцов с позиций, которые могут находиться там более 30 дней.

Заметьте! Возле Покровска есть большое количество вражеских сил и ДРГ. Однако в Генштабе сообщили, что российские войска не контролируют ни одного района.

Что известно о российском наступлении на Покровск: коротко