В бригаде "Рубеж" ответили, насколько сложно с логистикой на Покровском направлении
- Логистика на Покровском направлении затруднена, снабжение осуществляется не через личный состав.
- Ротации бойцов являются проблематичными из-за контроля противника над подъездами, что затрудняет доставку и эвакуацию военных.
Враг пытается сжимать фланги вокруг Покровска. Между ним и Мирноградом остается небольшой коридор, что затрудняет логистические действия украинских военных.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что поставки необходимого на позиции осуществляются двумя путями. Однако хуже ситуация с заменой самих бойцов.
Смотрите также Заявления Путина об окружении – выдумка, – военные о ситуации в Купянске
Насколько сложно с логистикой на Покровском направлении?
Младший лейтенант отметил, что со всей логистикой на Покровском направлении сложно. На передний край поставки провизии, воды и БК происходят только воздушным путем.
Ребятам сбрасывают все необходимое, что им нужно на позициях, тяжелыми бомберами. Даже лопаты. Мы делаем все, чтобы не рисковать личным составом,
– подчеркнул он.
Кроме воздушного пути, украинские бойцы осуществляют поставки и с помощью роботизированных систем. НРК могут даже эвакуировать раненых и вывезти пленных оккупантов.
Враг возле Покровска: смотрите на карте
По словам Гриценко, болезненным вопросом остается тема ротаций. Противник максимально контролирует все подъезды и видит любую машину, которая едет в направлении линии боестолкновения. Поэтому трудно доставить пехоту даже к точке накопления, а также вывезти бойцов с позиций, которые могут находиться там более 30 дней.
Заметьте! Возле Покровска есть большое количество вражеских сил и ДРГ. Однако в Генштабе сообщили, что российские войска не контролируют ни одного района.
Что известно о российском наступлении на Покровск: коротко
- Известно, что сейчас сам Покровск является большой серой зоной. Многие позиции украинских военных находятся южнее железной дороги. В то же время севернее зафиксировано просачивание оккупантов.
- 29 октября россияне повесили свой флаг на стеле возле Покровска, но он продержался там всего час. В то же время за этот день ВСУ остановили 45 российских штурмов на Покровском направлении.
- Владимир Путин мог приказать захватить Покровск до середины ноября 2025 года. Сейчас бои идут не только на подступах к городу, но и в его пределах, где действуют российские диверсионные группы.