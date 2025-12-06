В Луцке поднимается дым из-за атаки российских БпЛА
- Оккупанты запустили дроны на Луцк и область.
- Силы противовоздушной обороны отражали российскую атаку.
Утром 6 декабря Россия продолжает массированную атаку на Украину. Так, вражеские дроны долетели до Волынской области. В регионе работает ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.
Смотрите также Львовскую область атакуют БпЛА, слышны взрывы
Что известно об атаке на Луцк?
Информация о российских беспилотниках в направлении Волынской области во время утреннего обстрела появилась около 6:30. Тогда жителей предупреждали об угрозе 15 БПЛА на границе Ровенской и Волынской областей.
Позже дроны фиксировали рядом с городом Рожище и селом Цумань. Еще один возле села Любешов.
Силы противовоздушной обороны начали отражать вражескую воздушную атаку около 7:00.
Уже через 5 минут стало известно о 3 российских дронах в направлении самого Луцка. А в 7:25 сообщили об угрозе еще одного БПЛА.
Игорь Полищук написал, что в регионе работает ПВО.
Впоследствии корреспонденты Суспільного сообщили, что после взрывов в одном из микрорайонов Луцка фиксировали задымление.
Кстати, главные новости Украины о ситуации на фронте, угрозе ударов оккупантов и последствиях российских атак оперативно узнавайте в нашем телеграм-канале.
Какие области подверглись вражескому обстрелу?
Российские дроны атаковали также Львовскую область. Утром в регионе прогремели взрывы. Местные каналы и мониторы писали об особой угрозе для целого ряда населенных пунктов, таких как Новый Ярычев, Каменка Бугская, Добротвор, Стрый и другие.
Кроме того, в результате удара по Киевской области повреждения получила железнодорожная инфраструктура Фастова. Местная ОГА сообщила о трех раненых.
Ночью и ранним утром взрывы были также в Винницкой и Одесской областях. Под ударом были Чернигов и Днепр.