Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука.

Что известно об атаке на Луцк?

Информация о российских беспилотниках в направлении Волынской области во время утреннего обстрела появилась около 6:30. Тогда жителей предупреждали об угрозе 15 БПЛА на границе Ровенской и Волынской областей.

Позже дроны фиксировали рядом с городом Рожище и селом Цумань. Еще один возле села Любешов.

Силы противовоздушной обороны начали отражать вражескую воздушную атаку около 7:00.

Уже через 5 минут стало известно о 3 российских дронах в направлении самого Луцка. А в 7:25 сообщили об угрозе еще одного БПЛА.

Игорь Полищук написал, что в регионе работает ПВО.

Впоследствии корреспонденты Суспільного сообщили, что после взрывов в одном из микрорайонов Луцка фиксировали задымление.

Какие области подверглись вражескому обстрелу?