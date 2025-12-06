Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

Що відомо про атаку на Луцьк?

Інформація про російські безпілотники в напрямку Волинської області під час ранкового обстрілу з'явилася близько 6:30. Тоді мешканців попереджали про загрозу 15 БпЛА на кордоні Рівненської та Волинської областей.

Пізніше дрони фіксували поруч з містом Рожище та селом Цумань. Ще один біля села Любешів.

Сили протиповітряної оборони почали відбивати ворожу повітряну атаку близько 7:00.

Вже за 5 хвилин стало відомо про 3 російські дрони в напрямку самого Луцька. А о 7:25 поінформували про загрозу ще одного БпЛА.

Ігор Поліщук написав, що в регіоні працює ППО.

Згодом кореспонденти Суспільного поінформували, що після вибухів в одному з мікрорайонів Луцька фіксували задимлення.

Які області зазнали ворожого обстрілу?