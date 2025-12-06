Об этом информируют мониторы и местные сообщества. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" снова терроризируют Украину: тревогу объявили в Киеве и ряде областей

Что известно о взрывах в Одесской области 6 декабря?

После полуночи в Одесской области объявляли воздушную тревогу несколько раз. Причиной была сначала угроза применения врагом ударных БпЛА, затем взлет МиГ-31К в России, которые являются носителями "Кинжалов".

А около 01:30 ночи Воздушные силы предостерегали о скоростных целях с южного направления. По информации мониторов, это были баллистические ракеты, запущены с территории временно оккупированного Крыма.

Местные сообщества в телеграмме сообщали о нескольких взрывов в регионе. О последствиях пока информации не было.

Где еще раздавались взрывы из-за атаки БпЛА этой ночью?